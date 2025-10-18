Διονύσης Σαββόπουλος: Τα τελευταία νέα για την υγεία του - Πότε παίρνει εξιτήριο

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του
Καλύτερη φαίνεται ότι είναι η εικόνα της υγείας του μουσικοσυνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, μετά την πρόσφατη επιβάρυνση της υγείας του.
Όπως μετέδωσε η εκπομπή της ΕΡΤ «Σαββατοκύριακο από τις 5», η κατάσταση του σπουδαίου τραγουδοποιού είναι σταθερή και παρουσιάζει βελτίωση, ενώ ο ίδιος ανταποκρίνεται θετικά στην αγωγή που του χορηγείται.
Οι δικοί του άνθρωποι εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του και εκφράζουν την ελπίδα πως ο αγαπημένος δημιουργός θα πάρει εξιτήριο μέσα στην επόμενη εβδομάδα και θα επιστρέψει σύντομα στις καθημερινές του δραστηριότητες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr