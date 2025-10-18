Back to Top
Διονύσης Σαββόπουλος: Τα τελευταία νέα για την υγεία του - Πότε παίρνει εξιτήριο

Καλύτερη φαίνεται ότι είναι η εικόνα της υγείας του μουσικοσυνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, μετά την πρόσφατη επιβάρυνση της υγείας του.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή της ΕΡΤ «Σαββατοκύριακο από τις 5», η κατάσταση του σπουδαίου τραγουδοποιού είναι σταθερή και παρουσιάζει βελτίωση, ενώ ο ίδιος ανταποκρίνεται θετικά στην αγωγή που του χορηγείται.

Οι δικοί του άνθρωποι εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του και εκφράζουν την ελπίδα πως ο αγαπημένος δημιουργός θα πάρει εξιτήριο μέσα στην επόμενη εβδομάδα και θα επιστρέψει σύντομα στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Spotlight