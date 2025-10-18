Πάτρα: Αναβάλλεται το προγραμματισμένο για αύριο Pink the City 2025

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής" Ν. Αχαΐας ανακοινώνει την αναβολή της προγραμματισμένης δράσης Pink the City 2025, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στην Πλατεία Γεωργίου Α’, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του Συλλόγου.

"Ευχαριστούμε θερμά όλους για την κατανόηση, τη συνεχή στήριξη και την αγάπη που αγκαλιάζει κάθε χρόνο αυτή τη μεγάλη γιορτή πρόληψης και ελπίδας.

Σύντομα θα είμαστε ξανά όλοι μαζί, για να «βάψουμε» την πόλη ροζ και να στείλουμε δυναμικά το μήνυμα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού!" αναφέρει η ανακοίνωση.