Πάτρα: Κατάρρευση τμήματος μπαλκονιού στην Αγίου Ανδρέου - Κλειστό το σημείο

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Αγίου Ανδρέου, όταν κατέρρευσε τμήμα από μπαλκόνι, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ προληπτικά έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην περιοχή για λόγους ασφάλειας.

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό.

