Η Έλενα Παπαρίζου και ο Τόνυ Μαυρίδης κατέληξαν σε εξωδικαστική συμφωνία για τη μεζονέτα της Γλυφάδας

Μια εξωδικαστική συμφωνία φαίνεται πως οδεύει να βάλει τέλος στη διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Παπαρίζου και τον πρώην σύντροφό της, Τόνυ Μαυρίδη, για τη μεζονέτα στη Γλυφάδα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του τελευταίου.

Το πρώην ζευγάρι είχε αποκτήσει από κοινού την κατοικία στα νότια προάστια, μέσω δανείου.

Το τελευταίο διάστημα, ο Τόνυ Μαυρίδης έχει αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να αποδεσμεύσει την Έλενα Παπαρίζου από οποιαδήποτε υποχρέωση σχετίζεται με αυτό το δάνειο.

Ο δικηγόρος του Τόνυ Μαυρίδη, Ανδρέας Μήτσαινας, μιλώντας στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», διέψευσε τα δημοσιεύματα που ανέφεραν τελεσίγραφα και εντάσεις, τονίζοντας ότι η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει ανοιχτή και ότι υπάρχει «χρυσή τομή» για την επίλυση της υπόθεσης.

«Υπάρχει εξωδικαστική λύση που θα τηρηθεί. Δεν υπάρχει ευκολία στα ζευγάρια μετά τον χωρισμό», συμπλήρωσε, επισημαίνοντας τις συναισθηματικές και πρακτικές δυσκολίες που προκύπτουν σε τέτοιες περιπτώσεις.

