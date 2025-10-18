Κέρκυρα: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σε σχολείο

Δεν σταματούν τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Τελευταίο συνέβη σε σχολείο στην Κέρκυρα, όταν ανήλικοι ήρθα στα χέρια.

Τι συνέβη

Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το STAR, μαθητές φωνάζουν «επάνω του, ρε, μπουνιά, μπουνιά», ενώ οι δύο νεαροί έχουν πιαστεί στα χέρια.

Μάλιστα, ένας καθηγητής επιχειρεί να τους χωρίσει, ωστόσο κάποιος του πέταξε μία σκούπα, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει.

Η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας, Ελένη Βουσουλίνου, δήλωσε στο Star: «Δεν ήταν bullying. Είναι μια αψυχολόγητη κίνηση κάποιων παιδιών να λένε για να δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Δεν τραυματίστηκε κανένας καθηγητής. Έτρεξε αμέσως. Του πέφτουν τα γυαλιά, τα σηκώνει και αυτό έδειξε ότι πήγε να τραυματιστεί ίσως».