Την Κυριακή το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή Γιάννη Πανίτσα

Θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα ο θάνατος του πατρινού, λαϊκού τραγουδιστή Γιάννη Πανίτσα.

Το τελευταίο αντίο θα του πουν συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής στα Λουσικά Δυτικής Αχαΐας.

Ο 55χρονος ταλαντούχος τραγουδιστής νοσηλευόταν εδώ και αρκετό διάστημα με σοβαρό πρόβλημα υγείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέας.

Οι εµφανίσεις του είχαν αφήσει εποχή σε νυχτερινά καταστήµατα της Πάτρας, ενώ στη διαδροµή του είχε συνεργαστεί µε πολλούς καταξιωµένους καλλιτέχνες, όπως τον Λευτέρη Πανταζή, τον Αντύπα, τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο (µε τον οποίο είχαν εµφανιστεί µαζί στο θρυλικό µαγαζί της Αθήνας «Τούνελ»), τον Σταµάτη Γονίδη, τον Γιώργο Βελισσάρη και άλλους, στους οποίους είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις ως επαγγελµατίας αλλά και ως άνθρωπος.

Για τον ίδιο, η καλύτερη δεκαετία ήταν µεταξύ 2000 και 2010, όταν κυριαρχούσε στη νυχτερινή διασκέδαση και οι εµφανίσεις του είχαν αφήσει ανεξίτηλο σηµάδι.