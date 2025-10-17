ΔΕΕΠ Αχαΐας ΝΔ: Υποψήφιος με τον Αντώνη Κουνάβη ο Οδυσσέας Μαγκαφάς

Ο πρόεδρος της κοινότητας των Νιφορεΐκων, Οδυσσέας Μαγκαφάς, συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, θέτοντας υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Οργάνωσης.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Ο Οδυσσέας Μαγκαφάς υπηρετεί επί δεκαετίες με πάθος και ζήλο την παράταξη, ενώ χαίρει ευρείας εκτίμησης από τους συμπολίτες του, οι οποίοι τον έχουν αναδείξει τρεις φορές πρόεδρο της κοινότητας των Νιφορεϊκων.

Σε δήλωση του, με την οποία αιτιολογεί γιατί στηρίζει τον Αντώνη Κουνάβη, ο Οδυσσέας Μαγκαφάς αναφέρει τα εξής:

«Με πίστη στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας,

με εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στο ήθος του,

στηρίζω δυναμικά τον Αντώνη Κουνάβη για πρόεδρο της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας.

Και τον στηρίζω γιατί ο Αντώνης δεν είναι, απλώς, ένας άξιος Νεοδημοκράτης. Είναι ένας άνθρωπος που ενώνει, εμπνέει και αγωνίζεται με ανιδιοτέλεια και πάθος για τον τόπο μας και την παράταξή μας.

Χρόνια τώρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, με ήθος, συνέπεια και καθαρό λόγο. Πάντα δίπλα στους ανθρώπους, πάντα παρών στις αγωνίες και στις ελπίδες τους.

Ξέρει να ακούει, να στηρίζει, να συνθέτει και να προχωρά με σεβασμό και αποφασιστικότητα.

Η Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα χρειάζεται αυτή τη φωνή.

Μια φωνή ενότητας, αξιοπρέπειας και δημιουργίας.

Έναν άνθρωπο που μπορεί να εμπνεύσει τα μέλη και τα στελέχη μας.

Για μια Νέα Δημοκρατία που μας ενώνει, μας εμπνέει και μας κάνει περήφανους!»".