#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Πάτρα

Οι φοιτητές στους δρόμους

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Πάτρα.

Μετά τη συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου οι φοιτητές προχώρησαν σε πορεία στους κεντρικούς δρόμους.

Αντιδρούν στις διαγραφές από τα ΑΕΙ, στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των Πανεπιστημίων.

#tags Συλλαλητήριο

