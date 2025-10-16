Η Ευγενία Θεοδωροπούλου με τον Αντώνη Κουνάβη

Η Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αχαΐας, Ευγενία Θεοδωροπούλου, συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, ως υποψήφια για το Δ.Σ. της Οργάνωσης, γνωστοποιεί σχετική ανακοίνωση.

Μέλος της Νέας Δημοκρατίας από τα 18 της χρόνια, η κυρία Ευγενία Θεοδωροπούλου υπηρετεί επί δεκαετίες με προσήλωση την παράταξη, ενώ είναι συνεργάτιδα του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», Κώστα Σβόλη.

Σε σχετική δήλωσή της, η κυρία Ευγενία Θεοδωροπούλου εξηγεί γιατί στηρίζει τον Αντώνη Κουνάβη, αναφέροντας τα εξής:

«Στηρίζω με την καρδιά μου τον Αντώνη Κουνάβη για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται για την παράταξη, για την κοινωνία, για το νομό.

Ο Αντώνης Κουνάβης δεν είναι, απλώς, ένας υποψήφιος, είναι ένας άνθρωπος με ψυχή, με όραμα και με βαθιά αγάπη για τη Νέα Δημοκρατία και τον τόπο του. Τον έχω δει να δίνει μάχες, να ενώνει ανθρώπους, να στηρίζει με πράξεις και όχι με λόγια. Έχει αποδείξει πως η πολιτική μπορεί να έχει πρόσωπο, συνέπεια και ανθρωπιά.

Η Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα έχει ανάγκη από ανθρώπους σαν τον Αντώνη Κουνάβη: έντιμους, μαχητικούς, κοντά στους πολίτες, γεμάτους πίστη και πάθος για την παράταξη και τον τόπο.

Τον στηρίζω με εμπιστοσύνη, με εκτίμηση και με περηφάνια, γιατί ξέρω ότι με εκείνον στο τιμόνι η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας θα συνεχίσει να προχωρά πιο δυνατή, πιο ενωμένη και πιο κοντά σε κάθε πολίτη.

Μαζί για μια Νέα Δημοκρατία που μας ενώνει και μας εμπνέει!».