Κώστας Μακεδόνας: Από τη σκηνή στο πιλοτήριο - Πετάει με την Cyprus Airways

Εάν στις νέες πτήσεις της Cyprus Airways προς το Ηράκλειο της Κρήτης, οι οποίες θα ξεκινήσουν από το Δεκέμβριο του 2025, ακούσετε τον τραγουδιστή Κώστα Μακεδόνα να σας μιλάει από τη θέση του πιλότου μην εκπλαγείτε.

Ο γνωστός σε όλους έντεχνος και λαϊκός τραγουδιστής θα βρίσκεται στο cockpit της πάλαι ποτέ κρατικής αεροπορικής εταιρείας από τη θέση του καπετάνιου εκτελώντας ένα επάγγελμα το οποίο κάνει εδώ και περίπου 25 έτη.

"Εδώ και 25 χρόνια είμαι πιλότος και στην Cyprus Airways είμαι εδώ και ενάμιση χρόνο καπετάνιος και εκπαιδευτής στο αεροσκάφος Airbus 320. Πετάω, όπου πάει η εταιρεία, δηλαδή από το Ντουμπάι έως και τη Βαρκελώνη", αναφέρει στο TheTOC ο γνωστός τραγουδιστής στο περιθώριο της παρουσίασης της Cyprus Airways σε δημοσιογράφους και tour operators που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου.

Και προσθέτει: "Συνδυάζω τις πτήσεις μαζί με τη μουσική, καθώς και τα δύο είναι ασχολίες που αγαπώ και τις οποίες ξεκίνησα ως χόμπι και στην πορεία έγιναν επαγγέλματα. Για τη Cyprus Airways, έχω να πω πως είναι μία πολύ σοβαρή εταιρεία, η οποία θέτει πρότυπα και standards για ασφαλείς πτήσεις".

Cyprus Airways: Νέα δρομολόγια από Λάρνακα προς Ηράκλειο - Ενισχύσει το στόλο της

Πτήσεις προς το Ηράκλειο της Κρήτης από τη Λάρνακα θα πραγματοποιεί η Cyprus Airways από τα τέλη του 2025, ενώ από το Πάσχα του 2026 θα αποκτήσει από ένα έως και δύο νέα αεροσκάφη τύπου Airbus και τα οποία θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πτήσεών της από το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς.

Το νέο αυτό δρομολόγιο αναμένεται να ενισχύσει το δίκτυο της αεροπορική εταιρείας στην Ανατολική Μεσόγειο προσφέροντας εύκολη πρόσβαση μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, ενώ τίθεται και το στοίχημα προσέλκυσης Ελλήνων τουριστών στην Κύπρο. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε αρκετοί είναι οι Κύπριοι που πετάνε προς τη χώρα μας μέσω του δρομολογίου Λάρνακα-Αθήνα, το οποίο θα ενισχυθεί, και πλέον η Cyprus Airways θέλει να προσελκύσει και Έλληνες τουρίστες προς την Κύπρο.