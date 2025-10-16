Φ. Ζαΐμης: "Εστάλησαν οι οριστικοί πίνακες για αποζημιώσεις κρατικής αρωγής στους πυρόπληκτους του 2024"

Αισιοδοξία Ζαΐμη ότι πλέον προχωρά γρήγορα η διαδικασία να καταβληθούν οι αποζημιώσεις το γρηγορότερο από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας
Ένα σημαντικό βήμα για να την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από την πυρκαγιά, στην περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου τον Ιούνιο του 2024 έγινε από την Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Αχαΐας, με την αποστολή των οριστικών συγκεντρωτικών πινάκων των πληγέντων ιδιωτών και επιχειρήσεων προς την Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής Επιχειρήσεων και Φορέων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Η υπηρεσία της Π.Ε. Αχαΐας διαβίβασε συγκεντρωτικές καταστάσεις εκτίμησης και καταγραφής ζημιών στον Δήμου Ερυμάνθου, τόσο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όσο και για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την φωτιά της 21ης Ιουνίου 2024, ζητώντας την έκδοση της Απόφασης Επιχορήγησης. Τα στοιχεία που εστάλησαν αφορούν 38 περιπτώσεις κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και 84 επιχειρήσεων.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι πλέον προχωρά γρήγορα η διαδικασία να καταβληθούν οι αποζημιώσεις το γρηγορότερο από την Πολιτεία.
Όπως δήλωσε ο κ. Φωκίων Ζαΐμης: «σε συνέχεια της συνάντησης που είχα για το θέμα τον περασμένο μήνα στο Υπουργείο με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρο Καμπούρη προχωρούμε με τις ταχύτερες δυνατές διαδικασίες από την πλευρά μας για να πληρωθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες συμπολίτες μας στον Ερύμανθο. Θυμίζω ότι η διαδικασία δεν σχετίζεται με τις αποζημιώσεις που αφορούν τον ΕΛΓΑ, καθώς και την κρατική οικονομική ενίσχυση (ΚΟΕ) που αποτελούν το παράλληλο πλαίσιο ενίσχυσης, Πλέον, το Υπουργείο, θα πρέπει άμεσα να περάσει στο στάδιο της καταβολής των αποζημιώσεων στους λογαριασμούς των δικαιούχων».
Μάλιστα, όπως συμπλήρωσε: «Η Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας έχει κάνει αυτό που όφειλε, αλλά εμείς όπως έχω ξαναπεί θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πορεία αυτών των αποζημιώσεων μέχρι τα χρήματα της κρατικής αρωγής να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Έχουμε ζητήσει αυτό να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Φαίνεται ότι σε σχέση με άλλες περιπτώσεις καταστροφών θα είναι πολύ πιο σύντομη η στιγμή που αυτό θα γίνει, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι υπέστησαν καταστροφές και ακόμη προσπαθούν να επουλώσουν τις πληγές τους».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr