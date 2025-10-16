Φ. Ζαΐμης: "Εστάλησαν οι οριστικοί πίνακες για αποζημιώσεις κρατικής αρωγής στους πυρόπληκτους του 2024"

Ένα σημαντικό βήμα για να την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από την πυρκαγιά, στην περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου τον Ιούνιο του 2024 έγινε από την Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Αχαΐας, με την αποστολή των οριστικών συγκεντρωτικών πινάκων των πληγέντων ιδιωτών και επιχειρήσεων προς την Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής Επιχειρήσεων και Φορέων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η υπηρεσία της Π.Ε. Αχαΐας διαβίβασε συγκεντρωτικές καταστάσεις εκτίμησης και καταγραφής ζημιών στον Δήμου Ερυμάνθου, τόσο για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες όσο και για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την φωτιά της 21ης Ιουνίου 2024, ζητώντας την έκδοση της Απόφασης Επιχορήγησης. Τα στοιχεία που εστάλησαν αφορούν 38 περιπτώσεις κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και 84 επιχειρήσεων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι πλέον προχωρά γρήγορα η διαδικασία να καταβληθούν οι αποζημιώσεις το γρηγορότερο από την Πολιτεία.