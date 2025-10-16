Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή στο νοσοκομείο της Λάρισας

Καρκινοπαθής ασθενής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έλαβε λάθος φάρμακο, προκαλώντας συναγερμό στο ιατρικό προσωπικό.

Για την υπόθεση έχει ήδη διαταχθεί Ενορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, άμεσα απομακρύνθηκε από το νοσοκομείο νοσηλεύτρια που εμπλέκεται στο περιστατικό.

Ο καρκινοπαθής επρόκειτο να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία, αλλά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τού χορηγήθηκε λάθος φαρμακευτικό σκεύασμα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε το σφάλμα της και διέκοψε τη χορήγηση του φαρμάκου.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν ιατροί που εξέτασαν τον ασθενή – σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές η υγεία του καρκινοπαθούς δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.