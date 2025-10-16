Κάθε Παρασκευή live με την Ιόνια Ορχήστρα στο "Τριών" 

Η μουσική γίνεται σημείο συνάντησης στο αγαπημένο μας “Τριών” στον πανέμορφο το φθινόπωρο πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων.

Η Ιόνια Ορχήστρα DUETTO θα μας ταξιδεύει κάθε εβδομάδα τις Παρακσευές με αγαπημένα τραγούδια, συναίσθημα και όμορφες στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε.

Έλενα Βούλγαρη – φωνή & κιθάρα

Χρήστος Παναγιωτόπουλος – φωνή & κιθάρα

Τριών Ναυάρχων 42, Πάτρα

Καλή παρέα, ωραίες μουσικές, ατμόσφαιρα “Τριών”.

Κρατήσεις: 2610 332323

Κάθε Παρασκευή, το “Τριών” ζωντανεύει με ήχους που αγαπάμε!