Κάθε Παρασκευή live με την Ιόνια Ορχήστρα στο "Τριών" 

Το αγαπημένο μας στέκι στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων
Η μουσική γίνεται σημείο συνάντησης στο αγαπημένο μας “Τριών” στον πανέμορφο το φθινόπωρο πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων.
Η Ιόνια Ορχήστρα DUETTO θα μας ταξιδεύει κάθε εβδομάδα τις Παρακσευές με αγαπημένα τραγούδια, συναίσθημα και όμορφες στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε.
Έλενα Βούλγαρη – φωνή & κιθάρα
Χρήστος Παναγιωτόπουλος – φωνή & κιθάρα
Τριών Ναυάρχων 42, Πάτρα
Καλή παρέα, ωραίες μουσικές, ατμόσφαιρα “Τριών”.
Κρατήσεις: 2610 332323
Κάθε Παρασκευή, το “Τριών” ζωντανεύει με ήχους που αγαπάμε!
