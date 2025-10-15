Κίνημα Δημοκρατίας Δυτ. Αχαΐας - Ερυμάνθου: Ανακοίνωση για την επίθεση στον δημοσιογράφο Π. Ρηγόπουλο

Τι αναφέρει
Η Δημοτική Οργάνωση Πάτρας Δυτικής Αχαΐας Ερυμάνθου του Κινήματος Δημοκρατίας καταδικάζει την επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος κατά τη διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ στην Πάτρα.
Σε ανακοίνωσή της αναφέρει: "Η Δημοτική Οργάνωση Πάτρας Δυτικής Αχαΐας Ερυμάνθου του Κινήματος Δημοκρατίας καταδικάζει απερίφραστα και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος κατά τη διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης της ΑΔΕΔΥ στην Πάτρα.
Η επίθεση αυτή αποτελεί προσβολή της ελευθερίας του Τύπου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δημοκρατικών αξιών που οφείλουμε όλοι να προασπίζουμε.
Η δημοσιογραφία υπηρετεί την αλήθεια και το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση.
Κάθε πράξη βίας ή εκφοβισμού εναντίον δημοσιογράφου στρέφεται ευθέως κατά της ίδιας της Δημοκρατίας.
Το Κίνημα Δημοκρατίας και η τοπική μας οργάνωση εκφράζει την συμπαράσταση στον δημοσιογράφο και καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και στην παραδειγματική τιμωρία των δραστών.
Η κοινωνία μας έχει ανάγκη φως, διαφάνεια και λόγο ελεύθερο, όχι βία και φίμωση.
Ως Κίνημα που πρεσβεύει τη Δημοκρατία, τον διάλογο και τον σεβασμό,
δηλώνουμε ξεκάθαρα:
Καμία ανοχή στη βία
Καμία σιωπή απέναντι στην τρομοκράτηση της αλήθειας".
