Τραμπ: Νέα επίθεση στη Γάζα αν δεν τηρηθεί η συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί την Χαμάς να προχωρήσει σε αφοπλισμό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε σήμερα (15/10/2025) πως το Ισραήλ θα μπορεί να επιτεθεί ξανά στη Γάζα, αν η Χαμάς δεν τηρήσει την συμφωνία.

Όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο CNN και σε ερώτηση τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί τον αφοπλισμό «το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω.

Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε».

«Εάν δεν αφοπλιστούν οι ίδιοι, θα τους αφοπλίσουμε εμείς», δήλωσε την Τρίτη  ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σήμερα αναφορικά με τη Χαμάς.

«Αυτό θα γίνει γρήγορα και ενδεχομένως βίαια», είπε επίσης ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή που θα είχε μια τέτοια επιχείρηση αφοπλισμού, ούτε σχετικά με την προθεσμία που δίνει στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

#tags Ντόναλντ Τραμπ Χαμάς

