Θρίλερ με το αεροπλάνο που μετέφερε τον Πιτ Χέγκσεθ - Προσγειώθηκε εκτάκτως εξαιτίας ρωγμής στο παμπρίζ

Εκτάκτως στη Βρετανία προσγειώθηκε το αεροπλάνο που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, λόγω μιας ρωγμής στο παρμπρίζ του όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

«Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο Χέγκσεθ επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από τις Βρυξέλλες.