Συναγερμός στον Αλισσό: Εξαφανίστηκε 86χρονος με άνοια

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 86χρονου άνδρα από τη Μολδαβία, ο οποίος αγνοείται από την περιοχή του Αλισσού στη Δυτική Αχαΐα.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να έφυγε από το σπίτι του το πρωί της Τρίτης και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά του.

Την εξαφάνισή του δήλωσε στην Αστυνομία η κόρη του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας, κάτι που καθιστά την ανεύρεσή του ακόμη πιο επείγουσα.