Dining Room από την Ifigeneia: Μεσογειακές γεύσεις για να μοιραστείς, με θέα

Ο σεφ Βασίλης Καραγιώργος από τα αστέρια Michelin στην Αθήνα, στη γαλήνη του Κάτω Καστριτσίου

Ένας γνώριμος χώρος με νέα ταυτότητα Ο χώρος της Ifigeneia είναι συνώνυμος με δεξιώσεις και καλέσματα γιορτής που έχουν γραφτεί στη μνήμη πολλών Πατρινών. Τώρα, η οικογένεια Κουτσουμπελίτη προχωρά σε ένα νέο εγχείρημα: το Dining Room, ένα εστιατόριο με αυτόνομη ταυτότητα, ανοιχτό στο κοινό, που φέρνει τη μεσογειακή κουζίνα πιο κοντά στην καθημερινότητα. A table worth sharing Η φιλοσοφία του Dining Room βασίζεται στο μοίρασμα. Δεν πρόκειται για fine dining, ούτε για παραδοσιακή ταβέρνα – αλλά για κάτι πιο ουσιαστικό: μεσογειακά πιάτα που μπαίνουν στο κέντρο του τραπεζιού για να δοκιμαστούν παρέα. Οι τοπικές πρώτες ύλες και τα προϊόντα τοπικών παραγωγών που εμπιστεύονται την ποιότητα: λάδι, κρασί, πετιμέζι, λαχανικά και αυγά, αποτελούν τη βάση ενός μενού που ανανεώνεται δύο φορές τον χρόνο.

Ο σεφ Βασίλης Καραγιώργος Στην κουζίνα βρίσκεται ο σεφ Βασίλης Καραγιώργος. Με δεκαετή εμπειρία σε βραβευμένα εστιατόρια της Αθήνας και συμμετοχή σε ομάδες με αστέρια Michelin (Tudor Hall, Makris), ο Καραγιώργος άφησε το αστικό σκηνικό για να βρει έμπνευση στο φυσικό τοπίο του Κάτω Καστριτσίου. Στο Dining Room εκφράζει μια νέα μαγειρική γλώσσα: απλή, μεσογειακή, καθαρή και προσανατολισμένη στη σημερινή εμπειρία. Από το πρώτο tasting, κάποια πιάτα ξεχώρισαν: - Σεβίτσε με ψάρι ημέρας σε παλαιωμένο ξύδι παραγωγής Ifigeneia, με σταφίδες μαριναρισμένες σε κόκκινο κρασί, ντομάτα confit και φρέσκο κρεμμύδι. - Κριθαρότο με μοσχαρίσιο μάγουλο, μαριναρισμένο 24 ώρες σε σπετσιερικό. - Μπουρδέτο με κοκκινόψαρο, σε κόκκινη σάλτσα με κολοκυθάκια και καρότα. Η λίστα κρασιών, επιμελημένη από ανθρώπους με γνώση, λειτουργεί υποστηρικτικά, προτείνοντας ταιριαστά ζευγάρια χωρίς να καλύπτει τις γεύσεις των πιάτων.

Γιατί δεν θα βρεις κατάλογο γλυκών Το επιδόρπιο είναι πάντα κέρασμα του σεφ. Κάθε φορά διαφορετικό, πάντα χειροποίητο, μια μικρή έκπληξη που εκφράζει αυτό που το Dining Room θεωρεί πραγματική φιλοξενία: να φεύγεις με μια γλυκιά γεύση, χωρίς να την έχεις ζητήσει. Ένα σκηνικό με ιστορία Με την υπογραφή του Γιάννη Ταστιώνη, ο χώρος διαθέτει 80 εσωτερικές και 80 εξωτερικές θέσεις. Η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου δεσπόζει στο φόντο∙ άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι εδώ είχε επιλεγεί να παρατεθεί το επίσημο γεύμα των εγκαινίων της. Από τις 19 Οκτωβρίου, ανοιχτό για όλους Μετά τις δύο βραδιές tasting, το Dining Room ανοίγει επίσημα και υπόσχεται να γίνει το νέο στέκι για όσους αγαπούν την καθαρότητα των γεύσεων, τη φιλοξενία και – πάνω απ’ όλα – το μοίρασμα.