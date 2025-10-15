Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό

«Η ενίσχυση του ρόλου του ΤΕΕ πρέπει να συνοδεύεται από συνεχή στήριξη προς τους μηχανικούς, που καλούνται να υλοποιήσουν τις πολιτικές αυτές στην πράξη και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε έργου και κάθε μεταρρύθμισης στον τεχνικό τομέα» επισημαίνει η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργο Στασινό, είχε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, για θέματα που αφορούν στον κλάδο των μηχανικών και στον κρίσιμο ρόλο του ΤΕΕ στη συνεργασία του με την Πολιτεία

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν οι μεγάλες παρεμβάσεις που υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε όλη τη χώρα, με έργα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας για τους Μηχανικούς, αναβαθμίζουν κρίσιμες υποδομές, προωθούν την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η κα. Αλεξοπούλου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην εξέλιξη των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, που προχωρούν και στους δήμους της Αχαΐας, ως σημαντικό εργαλείο ορθολογικής χωρικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Πέραν των θεσμικών θεμάτων, η Χριστίνα Αλεξοπούλου έθεσε στον Πρόεδρο του ΤΕΕ και ζητήματα που απασχολούν εντόνως τους μηχανικούς, όπως η ανάγκη για σταθερότητα και απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης, η επιτάχυνση της έκδοσης οικοδομικών αδειών και η ενίσχυση των Υπηρεσιών Δόμησης με προσωπικό και σύγχρονα εργαλεία. Εστίασε, δε, το ενδιαφέρον της σε επαγγελματικά ζητήματα του κλάδου, ιδίως για τους νέους επαγγελματίες, τονίζοντας ότι η Πολιτεία, με τη θεσμική συμβολή του ΤΕΕ, οφείλουν να διασφαλίζουν ένα περιβάλλον σταθερών κανόνων και αξιοκρατίας.

Συζητήθηκε, επιπροσθέτως, ο καθοριστικός ρόλος του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου του Κράτους, σε στενή συνεργασία με την Κυβέρνηση, για τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών που ενισχύουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στον τεχνικό τομέα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στη μετακίνηση των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, στην ψηφιοποίηση των φακέλων των ΥΔΟΜ, καθώς και στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου, απλού και σύγχρονου Οικοδομικού Κανονισμού, με ξεκάθαρους κανόνες και εύκολη εφαρμογή.

Αναπτύχθηκαν ακόμη θέματα που αφορούν στην καταγραφή των δρόμων του 1977 στις περιοχές εκτός σχεδίου, στην ολοκλήρωση του Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, καθώς και στην πρόοδο του προσεισμικού ελέγχου σε σχολεία, πανεπιστήμια και νοσοκομεία, με προοπτική να επεκταθεί και στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, έγινε αναφορά στις «έξυπνες διαβάσεις» που σχεδιάζονται για τις πόλεις και στην τοποθέτηση φωτισμού LED σε όλες τις Περιφέρειες, έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η κα. Αλεξοπούλου, με την εμπειρία της Μηχανικού, υπογράμμισε ότι το έργο του ΤΕΕ αποτελεί πολύτιμο βραχίονα του Κράτους στην ψηφιακή μετάβαση, στην ασφάλεια των κατασκευών και στη λειτουργικότητα των υποδομών. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ενίσχυση του ρόλου του ΤΕΕ πρέπει να συνοδεύεται από συνεχή στήριξη προς τους μηχανικούς, που καλούνται να υλοποιήσουν τις πολιτικές αυτές στην πράξη και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά κάθε έργου και κάθε μεταρρύθμισης στον τεχνικό τομέα.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή δέσμευση για συνέχιση της συνεργασίας σε ζητήματα υποδομών, χωρικού σχεδιασμού και τεχνικής πολιτικής, αλλά και για την προώθηση λύσεων που αναβαθμίζουν το επάγγελμα του μηχανικού και τη συμβολή

του στην ανάπτυξη της χώρας.