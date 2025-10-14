Ο Ν. Νικολόπουλος καταγγέλλει την επίθεση στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Ρηγόπουλο

Η Δημοτική Παράταξη «Νέα Πάτρα» με επικεφαλής τον Νίκο Νικολόπουλο καταγγέλλει με ανακοίνωση της, "με αγανάκτηση και αποτροπιασμό τον προπηλακισμό του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου από οργανωμένα μέλη του ΠΑΜΕ, τα οποία, με την ανοχή και πολιτική κάλυψη της κομμουνιστικής δημοτικής αρχής Πελετίδη, επιχείρησαν να φιμώσουν τη δημοσιογραφία και να τρομοκρατήσουν την κοινωνία".

Όπως συνεχίζει η ανακοίνωση, "ο Παναγιώτης Ρηγόπουλος, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της παράταξής μας στις τελευταίες εκλογές, δέχθηκε βίαιη και απρόκλητη επίθεση από περίπου 40 άτομα, κατά τη διάρκεια του καθήκοντός του, ενώ κάλυπτε τις απεργιακές κινητοποιήσεις της Τρίτης στην Πάτρα. Η επίθεση οργανώθηκε και καθοδηγήθηκε – σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες – από συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΜΕ, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας, Δημήτρη Αγγελόπουλο.

Οι δράστες τον περικύκλωσαν, τον εξύβρισαν, τον γρονθοκόπησαν και προσπάθησαν να του αποσπάσουν το κινητό τηλέφωνο, προκειμένου να διαγράψουν το φωτογραφικό υλικό που είχε καταγράψει. Ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί ανοιχτή πρόκληση κατά της Δημοκρατίας, της ελευθερίας του Τύπου και της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας του λόγου. Όταν δημοσιογράφοι δέχονται βία για να πάψουν να γράφουν, δεν έχουμε απλώς εκτροπή, αλλά δημοκρατική ντροπή".