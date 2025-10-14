Κοσμοπλημμύρα στο grande finale του Welcome to UP 2025 στην πλατεία Γεωργίου- Tι είδαμε, τι ακούσαμε, τι μας εντυπωσίασε

Με ένα ξέφρενο πάρτι στην κατάμεστη πλατεία Γεωργίου, στην «καρδιά» της Πάτρας, με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τον Γιάννη Κότσιρα και χιλιάδες συμμετέχοντες φοιτητές και πολίτες πέρασε στην ιστορία το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, το πρωτοποριακό Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριων του Πανεπιστημίου Πατρών επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένας συνεχώς εξελισσόμενος και δυναμικός θεσμός που ανατρέπει τα δεδομένα στο καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και πανελλαδικά.



Για πέντε ημέρες το Φεστιβάλ που κατοχυρώθηκε ως η μεγάλη γιορτή νεολαίας στη Δυτική Ελλάδα για το φθινόπωρο, «δόνησε» τρεις πόλεις, ένωσε δύο νομούς και κινητοποίησε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, φοιτητές, πολίτες, ακαδημαϊκούς, φορείς, ομάδες, ανθρώπους του πνεύματος, του πολιτισμού και του επιχειρείν, σε μια μεγάλη γιορτή που τα είχε όλα.

Το «Welcome to UP 2025» , αναφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών, «κατέβηκε» στην πόλη, της έδωσε ρυθμό και ζωντάνια και έδειξε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι αναπόσπαστο μέρος της πόλης, της ιστορίας και των ανθρώπων της. Ένας ζωντανός οργανισμός που συνομιλεί με την κοινωνία σε όλα τα επίπεδα και μπορεί να συστήσει στους χιλιάδες φοιτητές του τις πόλεις που αποτελούν έδρες του ακριβώς όπως πρέπει: ως πόλεις που έχουν το μεγάλο προνόμιο να «συγκατοικούν» με τη νεολαία, την επιστήμη και την έρευνα.



Οι φοιτητές και οι πολίτες συμμετείχαν ενεργά σε πολυάριθμες δράσεις γνώσης, καινοτομίας, αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Το μεγάλο φοιτητικό χωριό γύρω από το Πάρκο της Ειρήνης γέμισε ζωή, με αθλητικές δραστηριότητες, το Magic Bus Patras Tour, αστροπαρατηρήσεις και ηλιακή παρατήρηση με την Αστρονομική Ομάδα Ωρίων, ξεναγήσεις στην Πανεπιστημιούπολη και στην πόλη της Πάτρας, επισκέψεις σε σημαντικά πολιτιστικά σημεία όπως η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, η Achaia Clauss, το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, αλλά και φεστιβάλ γευσιγνωσίας, προβολές ταινιών, παραστάσεις χορού, θέατρο και εκθέσεις. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πανεπιστήμιο, να κοινωνικοποιηθούν και να δημιουργήσουν νέες φιλίες και συνεργασίες.



Η εξαιρετική παράσταση της «Ηλέκτρας», αλλά και η μουσική αποτέλεσαν κεντρικό άξονα του φεστιβάλ. Οι συναυλίες συγκέντρωσαν εντυπωσιακή συμμετοχή και θερμή υποδοχή. Ο Σταύρος Γασπαράτος με το EXPANDED PIANO II άνοιξε τη μουσική αυλαία. Το Μεσολόγγι συμμετείχε δυναμικά με τη συναυλία «Σαν να μην πέρασε μια μέρα», φέρνοντας τον παλμό του φεστιβάλ στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Οι Χρήστος Παπαδόπουλος και Βαγγέλης Δεληκούρας, ο Γιώργος Σαρρής και ο Θοδωρής Παπαδόπουλος ανέβασαν τη διάθεση στη σκηνή του Πάρκου της Ειρήνης, ενώ η Χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών, οι Σκιαδαρέσες και οι TechDreamers μετέτρεψαν τον χώρο σε ζωντανό dancefloor. Το Αγρίνιο συμμετείχε με τη συναυλία του συγκροτήματος ΝΕΜΙΑ, προβάλλοντας τη δημιουργία της νεότερης γενιάς.



Η κορύφωση ήρθε στην Πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, όπου ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας, πλαισιωμένοι από τους Βύρωνα Τσουράπη και Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, απογείωσαν το φινάλε της διοργάνωσης, ενώ χιλιάδες θεατές γέμισαν την καρδιά της πόλης σε μια γιορτή ήχου, εικόνας και συμμετοχής που θα μείνει αξέχαστη.

Παράλληλα, το φεστιβάλ φιλοξένησε την Έκθεση Θεάτρου Σκιών «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» από την ΚΕΔΗΠ στη Βίλα Κόλλα, προσφέροντας μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες.



Το «Welcome to UP 2025» επιβεβαίωσε ότι αποτελεί έναν πρότυπο θεσμό σύνδεσης των φοιτητών με τον νέο τους ακαδημαϊκό χώρο και με την κοινωνία, υποστηρίζοντας την ομαλή ένταξή τους και προάγοντας την προσωπική και ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη. Με τη συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών, κατοίκων και επισκεπτών, το φεστιβάλ αφήνει πίσω του ένα ισχυρό αποτύπωμα και δίνει ραντεβού στο «Welcome to UP 2026», έτοιμο να επαναλάβει την επιτυχία και να εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο την εμπειρία της νέας φοιτητικής ζωής.

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/