Πύργος: Ανήλικος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών- Χειροπέδες και στη μητέρα του

Ένας 16χρονος συνελήφθη στον Πύργο για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας 16χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 0,7 γραμμάρια κάνναβης. Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.