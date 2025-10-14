Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πύργος: Ανήλικος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών- Χειροπέδες και στη μητέρα του

Πύργος: Ανήλικος συνελήφθη για κατοχή να...

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό

Ένας 16χρονος συνελήφθη στον Πύργο για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας 16χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 0,7 γραμμάρια κάνναβης. Επιπλέον, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Ειδήσεις Τώρα

Πανεπιστήμιο Πατρών: Τελετή Αναγόρευσης της Victoria J. Hislop σε Επίτιμη Διδάκτορα των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Πάτρα: Αποκομιδή σκουπιδιών ξανά από την Τετάρτη 15/10 το πρωί

Έρχεται διήμερο με βροχές και θυελλώδεις ανέμους - Στο επίκεντρο η δυτική Ελλάδα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πύργος Συλλήψεις Κάνναβη Αστυνομία

Ειδήσεις