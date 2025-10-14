Back to Top
Πάτρα: Χορτάρια, σπασμένες κούνιες και πλήρης εγκατάλειψη στην παιδική χαρά του Αγίου Αλεξίου

Πάτρα: Χορτάρια, σπασμένες κούνιες και π...
Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
konstantina_andriopoulou@hotmail.com

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση

Η παιδική χαρά δίπλα στο ΙΚΑ Αγίου Αλεξίου θυμίζει περισσότερο... ζούγκλα παρά χώρο αναψυχής. Τα χορτάρια έχουν θεριέψει και πλέον καλύπτουν σχεδόν τα πάντα, από τα παγκάκια μέχρι τις ίδιες τις παιδικές εγκαταστάσεις.

Οι κούνιες είναι σπασμένες, η τσουλήθρα φθαρμένη, ενώ τα σκουριασμένα κάγκελα και τα παρατημένα σκουπίδια ολοκληρώνουν μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης, όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί στην ομάδα "Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται" στο facebook.

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν αγανακτισμένοι με την κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι ο χώρος που προοριζόταν για το παιχνίδι και τη χαρά των παιδιών έχει μετατραπεί σε εστία κινδύνου.

Η εικόνα της παιδικής χαράς προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια, καθώς βρίσκεται σε ένα κεντρικό σημείο, με καθημερινή διέλευση πολιτών.

Οι κάτοικοι ζητούν από τον Δήμο να προχωρήσει άμεσα σε καθαρισμό του χώρου, αποκατάσταση των παιχνιδιών και επαναλειτουργία της παιδικής χαράς, ώστε τα παιδιά να μπορούν να παίξουν με ασφάλεια.

 

