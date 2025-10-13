Opinion Poll: Η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ- Πόσοι λένε «ναι» σε νέο κόμμα Τσίπρα

Προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24, ενώ η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll η ΝΔ έχει προβάδισμα 16,3 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ ενώ στη Βουλή θα έμπαιναν 8 κόμματα αν αύριο είχαμε εκλογές. Την ίδια ώρα ένα 26,1% λέει πως θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα Τσίπρα.

Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 30,1% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,9%, το ΚΚΕ με 7,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής με 4,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,6%, η Νίκη με 2,3% και η Νέα Αριστερά με 1,2%.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24,3% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,8%, το ΚΚΕ με 6,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,6%, η ΜέΡΑ25 με 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,1%, η Νίκη με 1,9% και η Νέα Αριστερά με 1%.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να ψήφιζαν οι πολίτες ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα το 69,5% λέει πως δεν θα μπορούσα να το ψηφίσω ποτέ, ένα 17,5% πως θα μπορούσε να το ψηφίσει, ένα 8,6% πως σίγουρα θα το ψήφιζα ενώ το 4.5% λέει δεν ξέρω/δεν απαντώ.

Στην ανάλυση ανά κομματική προέλευση το 79,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θα το ψήφισαν ή θα μπορούσαν να το ψηφίσουν, το 22,1% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και το 42,3% της Πλεύσης Ελευθερίας.

Για το ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός το 28,1% λέει Κυριάκος Μητσοτάκης, το 7,9% Ζωή Κωνσταντοπούλου, το 7,8% Νίκος Ανδρουλάκης και το 7,5% Κυριάκος Βελόπουλος. Προηγείται πάντα ο κανένας με 31,3%.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών είναι η ακρίβεια/πληθωρισμός με 55,5%, η οικονομία/ανάπτυξη με 25,6%, η απονομή δικαιοσύνης/κράτος δικαίου με 16,1% και η διαφθορά με 15,9%.

Ακολουθούν η κατάσταση στο ΕΣΥ με 14,6%, τα ελληνοτουρκικά με 10,6%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας με 10,5%, η κατάσταση στην παιδεία με 9,6%.

Στο ερώτημα το πως αξιολογείτε τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 70,7% λέει αρνητικά και μάλλον αρνητικά και το 27,5% θετικά και μάλλον θετικά.

Στο ποιο κόμμα ασκεί την καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση το 45,1% λέει κανένα, το 13% η Πλεύση Ελευθερίας, με 11,4% η Ελληνική Λύση και το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ με 6,3% και το ΣΥΡΙΖΑ με 4,3%.