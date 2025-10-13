Πάτρα: Συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από τη χειροτονία σε Επίσκοπο Κερνίτσης του κ. Χρύσανθου Στελλάτου

Έντεκα (11) χρόνια κύλησαν από την ημέρα που ο αρχιμανδρίτης κ. Χρύσανθος Στελλάτος χειροτονήθηκε σε Επίσκοπο Κερνίτσης και ανέλαβε καθήκοντα βοηθού Επισκόπου στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών.

Η χειροτονία του μετά από την σχετική απόφαση της Ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος που είχε ληφθεί στις 10 Οκτωβρίου 2024, είχε λάβει χώρα σε κλίμα συγκίνησης στο νέο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου Πατρών στις 12/10/2014 χοροστατούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου.

Το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου 2025 τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου Πατρών, ενορία για χρόνια του κ. Χρυσάνθου, επί τη Ενδεκάτη επετείω από την εις Επίσκοπον χειροτονία του.

Την Θεία λειτουργία μετέδωσε απευθείας ο τηλεοπτικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών Λύχνος.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος (κατά κόσμον Γεράσιμος) Στελλάτος έχει γεννηθεί το 1952 στην περιοχή Καμπιτσάτα Κεφαλληνίας. Φοίτησε στην Ἀνωτέρα Ἱερατική Σχολή Θεσσαλονίκης καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἐκάρη μοναχός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Γηροκομητίσσης Πατρῶν. Τό ἔτος 1975 χειροτονήθηκε Διάκονος καί τό 1982 Πρεσβύτερος ἀπό τόν μακαριστόν Μητροπολίτην Πατρῶν κυρόν Νικόδημον (Βαλληνδρᾶν), ἀπό τόν ὁποῖον ἔλαβε καί τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Νικόδημος τοῦ ἔδωσε τό ὄνομα Χρύσανθος, πρός τιμήν τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσάνθου τοῦ ἀπό Τραπεζοῦντος, ἀρχιδιάκονος τοῦ ὁποίου εἴχε χρηματίσει ὁ Μητροπολίτης Νικόδημος. Διετέλεσεν ὑπεύθυνος τοῦ Οἰκοτροφείου τῆς Ἱερατικῆς Σχολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καί Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν. Ὑπηρέτησεν ὡς Καθηγητής Θεολόγος εἰς τήν Μέσην Ἐκπαίδευσιν.

Έχει προσφέρει τις ὑπηρεσίες του εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Πατρῶν ὡς Διευθυντής τῶν Μ.Μ.Ε. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ὡς Ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Νεότητος, ὡς Πνευματικός καί Ὑπεύθυνος Ἐφημέριος τοῦ ΑΤΕΙ Πατρῶν καί ὡς Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Μεσσάτιδος. Ἔλαβε τό παράσημον τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας, διά τήν συμμετοχήν του εἰς ἀνθρωπιστικάς ἀποστολάς.

Εξελέγη Βοηθός Επίσκοπος της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Κερνίτσης από το Σεπτό Σώμα της Ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος την 10η Οκτωβρίου 2014, πριν από 11 χρόνια.

*Το πρόγραμμα του κ. Χρυσάνθου περιλαμβάνει για την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 στις 7 το απόγευμα Εσπερινό, Ιερά Παράκληση προς την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα και Θείο κήρυγμα στο Μητροπολιτικό παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου πίσω από το ναό του Πολιούχου Αποστόλου Ανδρέου, και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στις 6.30 το απόγευμα θα παραστεί στον Αγιασμό και θα πραγματοποιήσει ομιλία στην αίθουσα της Χριστιανικής Στέγης Πατρών, στην οδό Παντανάσσης 61.