Eurovision 2026: «Κλείδωσε» ο Καπουτζίδης για την παρουσίαση

Σε ρυθμούς Eurovision μπαίνει η ΕΡΤ

Σε ρυθμούς Eurovision μπαίνει η ΕΡΤ, καθώς βρίσκεται φέτος αντιμέτωπη με τη μεγάλη πρόκληση να διοργανώσει εκτός από τον εθνικό τελικό και δύο ημιτελικούς.

Το μεγάλο project Eurovision θα ανατεθεί σε εταιρεία παραγωγής, ενώ τις προσεχείς ημέρες θα δημοσιευθεί η προκήρυξη που θα προσκαλεί παραγωγούς να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Στον εθνικό τελικό έχει «κλειδώσει» ως παρουσιαστής ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ για τους ημιτελικούς δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός.

 Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, ως επικρατέστερο σενάριο εξετάζεται να είναι κεντρικός παρουσιαστής και πάλι ο Γ. Καπουτζίδης, αλλά να συνοδεύεται και από άλλο ένα άτομο, διαφορετικό σε κάθε ημιτελικό. Η αναζήτηση των προσώπων που θα μπορούσαν να σταθούν δίπλα στον Γ. Καπουτζίδη βρίσκεται σε εξέλιξη. 

#tags Eurovision 2026 Γιώργος Καπουτζίδης

