Το «Σόι σου» επιστρέφει στον Alpha

Η πιο μεγάλη ώρα για το «Σόι σου» πλησιάζει. Η κωμική σειρά, που παραμένει ζωντανή έξι χρόνια μετά το φινάλε της και «χτυπά» δυνατά ποσοστά στις επαναλήψεις, επιστρέφει με νέα επεισόδια.
Ο Alpha έβγαλε ήδη στον αέρα το πρώτο teaser για την επαναφορά των Χαμπαίων και των Τριανταφύλλου, αλλά ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του για το πότε θα γίνει η πρεμιέρα και πότε θα μεταδίδεται η θρυλική σειρά.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, το revival της σειράς «Το σόι σου» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές Νοεμβρίου, με επικρατέστερη ημερομηνία την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.
Το «Σόι σου» θα πάρει θέση μάχης στην prime time της Παρασκευής στο slot των 20:00, στο οποίο έπαιζε τα τελευταία δύο χρόνια σε επανάληψη. Μάλιστα, το πιθανότερο είναι η δημοφιλής σειρά να επιστρέψει με δύο επεισόδια την εβδομάδα κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 20:00. Με την έλευση των νέων επεισοδίων, η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» θα μειωθεί κατά ένα επεισόδιο την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Πέμπτη) ανοίγοντας τις Παρασκευές για τη μεγάλη επιστροφή.
