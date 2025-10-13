Back to Top
Πάτρα: Άνδρας απειλούσε να πέσει στο κενό – Τον έπεισαν αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. στην οδό Μιαούλη – Το περιστατικό είχε αίσιο τέλος

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, όταν άνδρας εντοπίστηκε στην οδό Μιαούλη να απειλεί να πέσει στο κενό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δικυκλιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι με ψυχραιμία και συντονισμένες ενέργειες κατάφεραν να τον μεταπείσουν.

Ευτυχώς, ο άνδρας πείστηκε να απομακρυνθεί από το επικίνδυνο σημείο και το περιστατικό έληξε χωρίς δυσάρεστη εξέλιξη.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Απόπειρα Αυτοκτονίας

