Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με 3 τραυματίες - Αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και τούμπαρε

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (12.10.2025) στην Εύβοια, όπου 3 επιβάτες αυτοκινήτου τραυματίστηκαν.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη στην περιοχή μεταξύ Προκοπίου και Πηλίου, στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και συγκεκριμένα στην περιοχή Αγίου Χριστοφόρου Πηλίου, στην Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Πληροφορίες από την Πυροσβεστική ανέφεραν χαρακτηριστικά πως, «ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά», ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.





