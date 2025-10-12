Παιχνίδια εκδίκησης: Η επιστροφή της Μάγιας στους Γερολυμάτους, προκαλεί αντιδράσεις

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο
Τα «Παιχνίδια εκδίκησης» επέστρεψαν την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στον ΑΝΤ1, με τον τρίτο κύκλο της σειράς και θα μεταδίδονται κάθε Παρασκευή, στις 22:30.
Παιχνίδια εκδίκησης – Παρασκευή 17 Οκτωβρίου
Η επιστροφή της Μάγιας στο σπίτι των Γερολυμάτων προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο Μάρκος εξομολογείται στη Βάνα ότι ποτέ δεν συμπάθησε τον Άγη και τον απολύει από τον όμιλο. Η Μαρίνα εκφράζει την ανησυχία της για τις επόμενες κινήσεις του Άγη…
Παράλληλα, η Μάγια μιλάει με την Άννα και έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη με όλη την αλήθεια για τη σχέση της με τον Άγη.
Ο Χρήστος προειδοποιεί τη Μαρίνα να είναι προσεκτική με τον Άγη αφού περιμένει αντιδράσεις από την πλευρά του.
