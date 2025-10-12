Παιχνίδια εκδίκησης: Η επιστροφή της Μάγιας στους Γερολυμάτους, προκαλεί αντιδράσεις

Τα «Παιχνίδια εκδίκησης» επέστρεψαν την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στον ΑΝΤ1, με τον τρίτο κύκλο της σειράς και θα μεταδίδονται κάθε Παρασκευή, στις 22:30.

Παιχνίδια εκδίκησης – Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

Η επιστροφή της Μάγιας στο σπίτι των Γερολυμάτων προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο Μάρκος εξομολογείται στη Βάνα ότι ποτέ δεν συμπάθησε τον Άγη και τον απολύει από τον όμιλο. Η Μαρίνα εκφράζει την ανησυχία της για τις επόμενες κινήσεις του Άγη…

Παράλληλα, η Μάγια μιλάει με την Άννα και έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη με όλη την αλήθεια για τη σχέση της με τον Άγη.

Ο Χρήστος προειδοποιεί τη Μαρίνα να είναι προσεκτική με τον Άγη αφού περιμένει αντιδράσεις από την πλευρά του.





