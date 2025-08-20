Παιχνίδια Εκδίκησης: Κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ

Το ερωτικό δράμα, «Παιχνίδια Εκδίκησης», που αγαπήθηκε και συζητήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει και οι ήρωες γίνονται πιο αδίστακτοι από ποτέ.

Γιατί σε αυτή την ιστορία το χειρότερο δεν ήταν το ψέμα, ούτε η προδοσία. Ήταν η βεβαιότητα εκείνου που πρόδωσε ότι νίκησε. Αλλά έκανε λάθος. Και τώρα, η εκδίκηση επιστρέφει διπλή.

Στον δεύτερο κύκλο, η πλοκή κρύβει τη μεγάλη ανατροπή. Οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού παλεύουν πλέον με τις συνέπειες των πράξεών τους. Οι ρόλοι αντιστρέφονται. Εκείνοι που κάποτε πόνεσαν, τώρα εκδικούνται. Εκείνοι που εξαπάτησαν, τώρα γίνονται θύματα των ίδιων τους των επιλογών. Και αυτό που έρχεται δεν είναι απλά η συνέχεια. Είναι η ρήξη, η σύγκρουση και η τελευταία ευκαιρία για σωτηρία ή καταστροφή.

Η νέα σεζόν φέρνει αποκαλύψεις που θα ταράξουν τις ισορροπίες, μυστικά που θάφτηκαν και έρχονται τώρα στην επιφάνεια, σχέσεις που διαλύονται και άλλες που γεννιούνται μέσα από τις στάχτες τους.

Και στο επίκεντρο, πάντα εκείνη. Η γυναίκα που αγάπησε και προδόθηκε. Πληγωμένη, αλλά πιο δυνατή από ποτέ. Τώρα, δεν ζητά εξηγήσεις. Ζητά δικαίωση. Και δεν έχει τίποτα να χάσει.

Η Τελευταία Πράξη έρχεται. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

