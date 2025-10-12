Πέτρος Κωστόπουλος: «Η Αμαλία παραλίγο να χάσει τον γάμο της λόγω κίνησης πηγαίνοντάς με στο αεροδρόμιο»

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ο Πέτρος Κωστόπουλος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος, μιλώντας με χαρά για τον πολιτικό γάμο της κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου, με τον Τζέικ Μέντγουελ, αποκαλύπτοντας και νέες λεπτομέρειες.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, Πέτρος Κωστόπουλος, επιβεβαίωσε ότι θα γίνει και θρησκευτικός γάμος στην Ελλάδα ενώ αποκάλυψε ότι η Αμαλία Κωστοπούλου παραλίγο να χάσει τον γάμο.

«Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ξέρωντας και το παλικάρι και τη σχέση τους 2,5 χρόνια… Είναι ωραία σχέση, την έχει τόσο ελεύθερη, κάνει τη δουλειά της, έχει αρχίσει με το TikTok και βγάζει καλά λεφτά. Δεν την εμποδίζει πουθενά, τους βλέπω σαν να το ζηλεύω» δήλωσε ο Πέτρος Κωστόπουλος, αρχικά.

«Αυτός ο γάμος ήταν μια αρχή! Ο θρησκευτικός γάμος θα γίνει του χρόνου στην Ελλάδα. Εγώ είχα πάει γιατί θα γινότανε ένα πάρτι, δεν κατάλαβα, το κατάλαβα όταν πήγα. Ήθελαν να πάνε οι δυο τους στο δημαρχείο. Χάρηκα γιατί αυτό γουστάρανε. Θα την καμαρώσω όταν φορέσει το νυφικό στον θρησκευτικό γάμο», είπε για την κόρη του και τον γαμπρό του.

Για τα όσα είπε στον γαμπρό του πριν τον γάμο: «Το προηγούμενο βράδυ τα ήπιαμε με τον γαμπρό. Του είπα: “Καταλαβαίνεις αγόρι μου πού πας; Είναι άλλες πριν τον γάμο και άλλες μετά τον γάμο”. Προσπάθησα να είμαι τίμιος απέναντί του».