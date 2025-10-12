Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη ετοιμάζουν τη βάφτιση του γιου τους- Ποιο είναι το όνομα που θα του δώσουν

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη...

Η βάφτιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την άνοιξη ή το καλοκαίρι

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη ζουν μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους, καθώς πλησιάζει η βάφτιση του δεύτερου παιδιού τους, που ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Μάιο.

Από την αρχή που έμαθαν ότι περιμένουν αγόρι, ο τραγουδιστής και η σύζυγός του αποφάσισαν το όνομα του μωρού. Ενώ η κόρη τους πήρε τα ονόματα από την πλευρά του πατέρα, τώρα σειρά έχει η πλευρά της μητέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Real Life, ο μικρός θα πάρει το όνομα του πατέρα της συζύγου του Πάνου Μουζουράκη, δηλαδή Παναγιώτης, ενώ η βάφτιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την άνοιξη ή το καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι η βάφτιση της κόρης τους πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε πολύ κλειστό κύκλο και νονός της έγινε ο φίλος και συνάδελφός του, Κωστής Μαραβέγιας.

Τόσο ο Πάνος Μουζουράκης όσο και η Μαριλού Κόζαρη θα έχουν αρκετό χρόνο για να οργανώσουν την βάφτιση.

Μέχρι στιγμής απολαμβάνουν τις στιγμές και την καθημερινότητα με τα παιδιά τους αφού η οικογένεια τους όλο και μεγαλώνει.

Ειδήσεις Τώρα

Θρήνος για τον θάνατο της Νταϊάν Κίτον: Η επιδείνωση της υγείας της και η τελευταία της εμφάνιση

Ρομαντικές στιγμές πάνω σε γιοτ για Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό- ΦΩΤΟ

Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον Τζέικ Μέντγουελ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάνος Μουζουράκης Βάπτιση

Spotlight