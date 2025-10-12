Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη ετοιμάζουν τη βάφτιση του γιου τους- Ποιο είναι το όνομα που θα του δώσουν

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη ζουν μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους, καθώς πλησιάζει η βάφτιση του δεύτερου παιδιού τους, που ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Μάιο.

Από την αρχή που έμαθαν ότι περιμένουν αγόρι, ο τραγουδιστής και η σύζυγός του αποφάσισαν το όνομα του μωρού. Ενώ η κόρη τους πήρε τα ονόματα από την πλευρά του πατέρα, τώρα σειρά έχει η πλευρά της μητέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Real Life, ο μικρός θα πάρει το όνομα του πατέρα της συζύγου του Πάνου Μουζουράκη, δηλαδή Παναγιώτης, ενώ η βάφτιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την άνοιξη ή το καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι η βάφτιση της κόρης τους πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε πολύ κλειστό κύκλο και νονός της έγινε ο φίλος και συνάδελφός του, Κωστής Μαραβέγιας.

Τόσο ο Πάνος Μουζουράκης όσο και η Μαριλού Κόζαρη θα έχουν αρκετό χρόνο για να οργανώσουν την βάφτιση.

Μέχρι στιγμής απολαμβάνουν τις στιγμές και την καθημερινότητα με τα παιδιά τους αφού η οικογένεια τους όλο και μεγαλώνει.