Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη ετοιμάζουν τη βάφτιση του γιου τους- Ποιο είναι το όνομα που θα του δώσουν

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη ζουν μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους, καθώς πλησιάζει η βάφτιση του δεύτερου παιδιού τους, που ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Μάιο.
Από την αρχή που έμαθαν ότι περιμένουν αγόρι, ο τραγουδιστής και η σύζυγός του αποφάσισαν το όνομα του μωρού. Ενώ η κόρη τους πήρε τα ονόματα από την πλευρά του πατέρα, τώρα σειρά έχει η πλευρά της μητέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Real Life, ο μικρός θα πάρει το όνομα του πατέρα της συζύγου του Πάνου Μουζουράκη, δηλαδή Παναγιώτης, ενώ η βάφτιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την άνοιξη ή το καλοκαίρι.
Υπενθυμίζεται ότι η βάφτιση της κόρης τους πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε πολύ κλειστό κύκλο και νονός της έγινε ο φίλος και συνάδελφός του, Κωστής Μαραβέγιας.
Τόσο ο Πάνος Μουζουράκης όσο και η Μαριλού Κόζαρη θα έχουν αρκετό χρόνο για να οργανώσουν την βάφτιση.
Μέχρι στιγμής απολαμβάνουν τις στιγμές και την καθημερινότητα με τα παιδιά τους αφού η οικογένεια τους όλο και μεγαλώνει.
