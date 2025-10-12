Ρομαντικές στιγμές πάνω σε γιοτ για Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό- ΦΩΤΟ

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Φουντώνουν οι φήμες για τη σχέση της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό, καθώς οι δυο τους εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές πάνω σε πολυτελές γιοτ της τραγουδίστριας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ο φακός συνέλαβε την 40χρονη ποπ σταρ να φορά μαύρο ολόσωμο μαγιό στο κατάστρωμα του Caravelle, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, ντυμένος μόνο με ένα τζιν παντελόνι, εικονίζεται να τη φιλά και να την αγκαλιάζει.
Οι εικόνες έχουν προκαλέσει πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κάνουν λόγο για κάτι περισσότερο από απλή φιλία ανάμεσα στους δύο.
Μια άλλη φωτογραφία δείχνει τον 53χρονο πολιτικό να αγγίζει τους γλουτούς της σταρ καθώς οι δυο τους αγκαλιάζονται στο πάνω κατάστρωμα του γιοτ. Σε ακόμη μία λήψη, η Πέρι έχει τυλίξει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του Τριντό, ενώ εκείνος ακουμπά τρυφερά το μάγουλό της.
Οι φωτογραφίες φέρεται να τραβήχτηκαν ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια, στα τέλη Σεπτεμβρίου, από τουρίστα σε διερχόμενο σκάφος.
«Έδεσε το σκάφος της δίπλα σε ένα μικρό δημόσιο σκάφος παρακολούθησης φαλαινών και μετά άρχισαν να φιλιούνται», είπε μάρτυρας του περιστατικού στην Daily Mail. «Δεν κατάλαβα με ποιον ήταν μέχρι που είδα το τατουάζ στο χέρι του και αμέσως συνειδητοποίησα ότι ήταν ο Τζάστιν Τριντό».
Η τραγουδίστρια και ο πολιτικός πυροδότησαν για πρώτη φορά τις φήμες για ειδύλλιο ανάμεσά τους τον περασμένο Ιούλιο, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο Μοντρεάλ. Εντοπίστηκαν επίσης να απολαμβάνουν έναν περίπατο στο Πάρκο Μάουντ Ρογιάλ, προτού κυκλοφορήσουν εικόνες του Τριντό από την κατάμεστη συναυλία της Πέρι, «Lifetimes», στον Καναδά.
Τον Αύγουστο, πηγή είπε στην Daily Mail ότι το ειδύλλιο είχε ήδη συναντήσει εμπόδια, μετά τον ορυμαγδό φημών και τη δημοσιότητα γύρω από το δείπνο τους. «Εκείνη είναι απασχολημένη, κι εκείνος επίσης», είχε υποστηρίξει. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι το ζευγάρι αντάλλασσε ασταμάτητα μηνύματα καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου. «Αλλά δεν υπάρχει κάτι αρνητικό», πρόσθεσε. «Απλώς δεν βρίσκονται πλέον σε διαρκή επικοινωνία. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά προς το παρόν έτσι έχουν τα πράγματα. Έχει ψυχρανθεί».
Η Πέρι χώρισε με τον Ορλάντο Μπλουμ τον Ιούνιο, μετά από σχεδόν μία δεκαετία μαζί. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει μια κόρη, την 5χρονη Ντέιζι Νταβ. Ο Τριντό, από την άλλη, χώρισε το 2023 με τη Σοφί Γκρεγκουάρ μετά από 18 χρόνια γάμου. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον 17χρονο Ξαβιέ, 17 και τον 11χρονο Αντριέν και μια κόρη, τη 16χρονη Έλα-Γκρέις.
