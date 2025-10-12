Ρομαντικές στιγμές πάνω σε γιοτ για Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό- ΦΩΤΟ

Φουντώνουν οι φήμες για τη σχέση της Κέιτι Πέρι και του Τζάστιν Τριντό, καθώς οι δυο τους εθεάθησαν σε τρυφερές στιγμές πάνω σε πολυτελές γιοτ της τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ο φακός συνέλαβε την 40χρονη ποπ σταρ να φορά μαύρο ολόσωμο μαγιό στο κατάστρωμα του Caravelle, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, ντυμένος μόνο με ένα τζιν παντελόνι, εικονίζεται να τη φιλά και να την αγκαλιάζει.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κάνουν λόγο για κάτι περισσότερο από απλή φιλία ανάμεσα στους δύο.

Μια άλλη φωτογραφία δείχνει τον 53χρονο πολιτικό να αγγίζει τους γλουτούς της σταρ καθώς οι δυο τους αγκαλιάζονται στο πάνω κατάστρωμα του γιοτ. Σε ακόμη μία λήψη, η Πέρι έχει τυλίξει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του Τριντό, ενώ εκείνος ακουμπά τρυφερά το μάγουλό της.

Οι φωτογραφίες φέρεται να τραβήχτηκαν ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια, στα τέλη Σεπτεμβρίου, από τουρίστα σε διερχόμενο σκάφος.

«Έδεσε το σκάφος της δίπλα σε ένα μικρό δημόσιο σκάφος παρακολούθησης φαλαινών και μετά άρχισαν να φιλιούνται», είπε μάρτυρας του περιστατικού στην Daily Mail. «Δεν κατάλαβα με ποιον ήταν μέχρι που είδα το τατουάζ στο χέρι του και αμέσως συνειδητοποίησα ότι ήταν ο Τζάστιν Τριντό».