Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αίγινα: Τραυματίστηκε στο πόδι 9χρονος κατά την επιβίβαση σε φεριμπότ

Αίγινα: Τραυματίστηκε στο πόδι 9χρονος κ...

Το παιδί μεταφέρεται με ταχύπλοο του Λιμενικού στον Πειραιά για να μεταβεί στο νοσοκομείο Παίδων

Ένα σοβαρό ατύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, στην Αίγινα, όταν ένας 9χρονος τραυματίστηκε ενώ επιβιβαζόταν στο πλοίο.

Ο 9χρονος, τραυματίστηκε στο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, κατά τη διάρκεια επιβίβασης σε πλοιο στο λιμάνι της Αίγινας.

Το ανήλικο αγόρι μεταφέρεται με ταχύπλοο του Λιμενικού στον Πειραιά και από εκεί θα διακομιστεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Πνίγηκε 4χρονο παιδί σε πισίνα ξενοδοχείου

Τρίπολη: Εκτός ΜΕΘ ο 12χρονος μετά την επίθεση με μαχαίρι

Τενεσί: «Μία από τις πιο φρικτές σκηνές»- Οι ελπίδες για επιζώντες μειώνονταιαι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αίγινα Τραυματισμός

Ειδήσεις