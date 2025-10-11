Αίγινα: Τραυματίστηκε στο πόδι 9χρονος κατά την επιβίβαση σε φεριμπότ

Ένα σοβαρό ατύχημα συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, στην Αίγινα, όταν ένας 9χρονος τραυματίστηκε ενώ επιβιβαζόταν στο πλοίο.

Ο 9χρονος, τραυματίστηκε στο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού, κατά τη διάρκεια επιβίβασης σε πλοιο στο λιμάνι της Αίγινας.

Το ανήλικο αγόρι μεταφέρεται με ταχύπλοο του Λιμενικού στον Πειραιά και από εκεί θα διακομιστεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.