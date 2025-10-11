Τι είπε ο 48χρονος για το έγκλημα στον Άγ. Παντελεήμονα

Μέσα από τα λεγόμενα του 48χρονου Πολωνού που βρέθηκε τραυματισμένος σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα προσπαθούν οι Αρχές να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε ο 32χρονος ομοεθνής του εντός του διαμερίσματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, ο 48χρονος ανέφερε ενώπιον των αστυνομικών πως ο 32χρονος είχε εντός του διαμερίσματος περίπου 14.000 ευρώ σε μετρητά από πώληση ναρκωτικών και πως η άγρια δολοφονία ξεκίνησε ως υπόθεση ληστείας.

Ο 48χρονος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ισχυρίστηκε πως τέσσερις άγνωστοι άνδρες μπήκαν μέσα στο διαμέρισμα και ξεκίνησαν να ξυλοκοπούν τους δύο άνδρες. Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε πως από ένα χτύπημα των δραστών λιποθύμησε και όταν συνήλθε βρήκε τον 32χρονοδεμένο με tire up, με εμφανή σημάδια κακοποίησης και νεκρό.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό για να διαπιστώσουν τις κινήσεις έξω από το διαμέρισμα την επίμαχη στιγμή της εισβολής, την οποία περιγράφει ο 48χρονος, αλλά και τα δευτερόλεπτα μετά την δολοφονία του 32χρονου.

Η στιγμή που ο 48χρονος μπαίνει αιμόφυρτος σε σούπερ μάρκετ και ζητά βοήθεια

Την ώρα που το τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛΑΣ ψάχνει να βρει την άκρη του νήματος για τη δολοφονία του 32χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα, ένα βίντεο με τη στιγμή που ο 48χρονος που διεσώθη, μπαίνει αιμόφυρτος σε σούπερ μάρκετ και ζητά βοήθεια από τον ιδιοκτήτη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ο νεαρός άνδρας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήταν κι αυτός δεμένος με tire up όπως το θύμα, αλλά κατάφερε να λυθεί και να βγει από το σπίτι, ζητά μιλώντας σπαστά ελληνικά να ειδοποιήσει κάποιος την αστυνομία και σε εμφανή κατάσταση σοκ, μπαίνει στο σούπερ μάρκετ γεμάτος αίματα και με μονωτική ταινία στο κεφάλι.