Μποτιλιάρισμα χωρίς τέλος: Οι πρωταγωνιστές του κυκλοφοριακού και η κατάταξη της Ελλάδας

Η καθημερινή ταλαιπωρία στους ελληνικούς δρόμους αποτυπώνεται πλέον και με αριθμούς.

Όπως αναφέρει το carandmotor.gr σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ιστοσελίδας Discovercars.com, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 17η θέση παγκοσμίως μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις 12.015 οδηγών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αξιολόγησαν την κυκλοφοριακή κατάσταση στις χώρες που επισκέφθηκαν. Χρησιμοποιώντας μια κλίμακα από το 0 (εντελώς άδειοι δρόμοι) έως το 10 (διαρκές μποτιλιάρισμα), οι οδηγοί κατέγραψαν την εμπειρία τους πίσω από το τιμόνι.

Η Αλβανία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, με τους δρόμους της να συγκεντρώνουν βαθμολογία 7,14 στα 10, ενώ ακολουθούν το Μαυροβούνιο (7,12), το Μαρόκο (6,91), η Γερμανία (6,74) και η Τουρκία (6,71).

Η Ελλάδα καταγράφει βαθμολογία 5,72, ενώ στην 19η θέση της ίδιας λίστας συναντάμε και την Κύπρο με 5,24 στα 10.

Η πραγματικότητα στους ελληνικούς δρόμους

Η κατάσταση στην Αθήνα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του προβλήματος. Όπως αναφέρει ο Θανάσης Τσιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ο μέσος κάτοικος της Αττικής περνά 60 λεπτά την ημέρα στο τιμόνι, εκ των οποίων τουλάχιστον 30 λεπτά σε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Για όσους κινούνται καθημερινά στο κέντρο της πρωτεύουσας, ο χρόνος αυτός μπορεί να ξεπεράσει τις δύο ώρες.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση έχει πλέον εξελιχθεί σε χρόνιο πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, την ψυχική υγεία και την παραγωγικότητα των πολιτών.

Πού εντοπίζεται το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα;

Το μποτιλιάρισμα δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Η κατάταξη της έρευνας αναδεικνύει χώρες από κάθε ήπειρο, υποδεικνύοντας ότι η υπερβολική κίνηση στους δρόμους είναι πλέον παγκόσμιο ζήτημα.

Οι 20 χώρες με τη μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση σύμφωνα με την έρευνα:

Αλβανία – 7,14

Μαυροβούνιο – 7,12

Μαρόκο – 6,91

Γερμανία – 6,74

Τουρκία – 6,71

Πολωνία – 6,67

Μαυρίκιος – 6,63

Καναδάς – 6,56

Γαλλία – 6,45

Βουλγαρία – 6,36

Ιταλία – 6,33

Αυστραλία – 6,23

Ισπανία – 6,19

Κροατία – 6,13

Ηνωμένο Βασίλειο – 6,01

Πορτογαλία – 5,99

Ελλάδα – 5,72

Νέα Ζηλανδία – 5,45

Κύπρος – 5,24

Ιρλανδία – 5,19

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι οι υποδομές, η ραγδαία αύξηση των οχημάτων και η έλλειψη σύγχρονων λύσεων διαχείρισης της κυκλοφορίας είναι κοινοί παρονομαστές σε πολλές χώρες.