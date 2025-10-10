Σπίτι: 10 πράγματα που χρειάζονται καθαρισμό το φθινόπωρο

Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου έχετε την ευκαιρία να προετοιμάσετε το σπίτι σας για τους πιο κρύους μήνες του χειμώνα.

Μία ειδικός αποκαλύπτει τα 10 σημεία στο σπίτι που χρειάζονται σχολαστικό καθαρισμό, αυτή την εποχή.

Τα 10 πράγματα στο σπίτι που πρέπει να καθαρίσετε κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου

Η Christy, γνωστή στο TikTok ως Christy’s CleanTok, εξηγεί ποια είναι τα δέκα σημεία στο σπίτι που χρειάζονται καθαρισμό το φθινόπωρο, προκειμένου να υποδεχτείτε τη νέα σεζόν σε ένα καθαρό και υγιεινό σπίτι.

Παράθυρα: Καθαρίστε τα τζάμια τόσο από μέσα όσο και από έξω, στην αρχή κάθε εποχής. Τα καθαρά παράθυρα αφήνουν το φως να εισέλθει στο σπίτι και το κάνουν να φαίνεται πιο φωτεινό και φιλόξενο.

Φίλτρα απορροφητήρα: Τα φίλτρα του απορροφητήρα μαζεύουν λίπη και σκόνη. Η Christy συμβουλεύει να τα αφαιρέσετε και να τα πλύνετε καλά στο νεροχύτη, πριν τα στεγνώσετε και τα επανατοποθετήσετε.

Στρώμα: Δεν αρκεί μόνο να πλένετε τα σεντόνια. Η Christy προτείνει να αφαιρείτε τα κλινοσκεπάσματα και να πασπαλίζετε το στρώμα με μαγειρική σόδα. Αφήστε τη σόδα να δράσει για 30 λεπτά, σκουπίστε με την ηλεκτρική σκούπα και αφήστε το στρώμα να αεριστεί πριν βάλετε τα καθαρά σεντόνια.

Ψυγείο: Το ψυγείο χρησιμοποιείται καθημερινά. Αφαιρέστε τα ράφια και τα συρτάρια και πλύντε τα στον νεροχύτη.

Κουρτίνες και στόρια: Καθαρίστε τις κουρτίνες και τα στόρια σας με ατμό, για να απομακρύνετε τη σκόνη και τις μυρωδιές.

Φίλτρο πλυντηρίου πιάτων: Καθαρίστε το φίλτρο του πλυντηρίου πιάτων. Η τακτική συντήρηση εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της συσκευής και την υγιεινή των πιάτων.

Σοβατεπί: Σκουπίστε τη σκόνη από τα σοβατεπί. Πρόκειται για ένα σημείο που συχνά παραβλέπουμε, αλλά μαζεύει πολλή σκόνη.

Πίσω και κάτω από τα έπιπλα: Μετακινήστε τον καναπέ, τις πολυθρόνες και άλλα έπιπλα και καθαρίστε πίσω και κάτω από αυτά.

Βραστήρας: Απομακρύνετε τα άλατα από τον βραστήρα σας. Αυτή η διαδικασία βελτιώνει την απόδοση της συσκευής και την ποιότητα του νερού.

Υφασμάτινα έπιπλα: Για καθαρό καναπέ ή υφασμάτινο κεφαλάρι, η Christy τα σκουπίζει πρώτα με την ηλεκτρική σκούπα. Έπειτα, τυλίγει ένα πανί μικροϊνών, βουτηγμένο σε καθαριστικό διάλυμα, γύρω από το καπάκι μιας κατσαρόλας και τρίβει την επιφάνεια του υφάσματος.

Η Christy’s CleanTok συμβουλεύει επίσης να αλλάζετε τα σφουγγάρια για τα πιάτα κάθε δύο εβδομάδες και τις βούρτσες τουαλέτας κάθε έξι μήνες, λόγω συσσώρευσης βακτηρίων.

