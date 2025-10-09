ΔΕΕΠ Ν.Δ Αχαΐας: Ο Γιώργος Κωνσταντέλος στηρίζει τον Αντώνη Κουνάβη

Ο επιχειρηματίας Γιώργος Κωνσταντέλος, ενεργό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα, στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας τάσσεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη,

Γιος του αείμνηστου χειρουργού Αριστοτέλη Κωνσταντέλου, που ήταν ένα από τα 25 ιδρυτικά μέλη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαϊα, ο Γιώργος Κωνσταντέλος έχει να επιδείξει μια μακροχρόνια κομματική διαδρομή. Τώρα θέτει υποψηφιότητα με τον Αντώνη Κουνάβη για το Δ.Σ. της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας.

Σε σχετική δήλωση του αναφέρει τα εξής:

«Ανήκω στη γενιά των Νεοδημοκρατών που αγωνίστηκε στην πρώτη γραμμή, ανιδιοτελώς, σε δύσκολες εποχές και υπό αντίξοες συνθήκες για τα ιδανικά και τις αξίες της παράταξης μας, που δεν καταδέχθηκε να τις εξαγοράσει με κάποια καρέκλα.

Στις εσωκομματικές εκλογές της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τον Αντώνη Κουνάβη, Και τον στηρίζω γιατί είναι ένας άνθρωπος με αποδεδειγμένη εμπειρία, ενωτικό λόγο και καθαρή αγάπη για την παράταξη μας και την πόλη μας.

Ο Αντώνης έχει αποδείξει ότι ξέρει να συνεργάζεται, να ακούει και να ενώνει. Με την παρουσία του έχει κρατήσει ζωντανό το πνεύμα της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία και έχει δώσει φωνή στα στελέχη και τα μέλη της παράταξης.

Πιστεύω ότι η συνέχιση της πορείας του στην ηγεσία της ΔΕΕΠ αποτελεί εγγύηση για μια ισχυρή, ανοιχτή και σύγχρονη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα. Μαζί, προχωράμε μπροστά με ενότητα, όραμα και πίστη στις αρχές μας».