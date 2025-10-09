Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δροσιά: Στη φυλακή ο 29χρονος για την απόπειρα δολοφονίας του 38χρονου

Δροσιά: Στη φυλακή ο 29χρονος για την απ...

«Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας» υποστήριξε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο 29χρονος κατηγορούμενος για τους πυροβολισμούς κατά 38χρονου, έξω από το σπίτι του θύματος στη Δροσιά, το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου.

Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον του ανακριτή φέρεται να αποδέχτηκε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος.

Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε: «Αποδέχομαι την πράξη. Ζητώ συγγνώμη. Είμαι μετανιωμένος. Έχω ψυχωτική διαταραχή και λάμβανα αντιψυχωσικά φάρμακα. Δυο-τρεις ημέρες πριν το συμβάν είχα σταματήσει να λαμβάνω την αγωγή μου με αποτέλεσμα να μην έχω συνείδηση του τι έπραξα. Είχα αισθήματα ερωτικής αντιζηλίας με το θύμα αλλά ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο αν έπαιρνα κανονικά τα φάρμακα. Δεν έχω κάνει ποτέ κακό σε κανέναν».

 Ο κατηγορούμενος είχε σχέση με την νυν σύντροφο του θύματος.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Κανονικά στην πλατεία Όλγας η κατάθεση στεφάνων, παρά τα έργα

Πάτρα: Η ρευματοκλοπή μειώθηκε αλλά δεν εξαφανίστηκε- Πού «ανθεί»

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι θα πάρουν την προκαταβολή πριν τα Χριστούγεννα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Προφυλάκιση Πυροβολισμοί

Ειδήσεις