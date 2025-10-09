Back to Top
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 10-10-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΥΑΝΘΙΑ χήρα ΧΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-10-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ, ΓΑΒΡΙΕΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΡΗΣΤ.

ΜΑΡΑΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΑΡΑΝΤΖΗ

ΠΑΤΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΓΛΑΪΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ ΔΗΜ.) ΜΑΡΑΝΤΖΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΓΑΒΡ. ΚΑΖΑΝΑ

(ΕΤΩΝ 97)

Κηδεύουμε την Παρασκευή 10/10/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Οικ. Καζανέικα Δημ. Αγρινίου

Ο σύζυγος: Γαβριήλ

Τα παιδιά: Βασιλική & Δημήτριος Κατσώνης, Μαρία & Ιωάννης Κόρακας, Γεώργιος & Μαρία Καζανά, Ιωάννα & Ιωάννης Φαρμακούλας

Τα αδέλφια

Τα εγγόνια

Τα δισέγγονα

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) - ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2614 001 431 - 6938 061 071

24ωρη εξυπηρέτηση.

-----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟ (ΝΙΚΟ) ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 – 10 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΒΡΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

-------------

