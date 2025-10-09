Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 10-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ χήρα ΧΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-10-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ, ΓΑΒΡΙΕΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΡΗΣΤ.
ΜΑΡΑΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΑΡΑΝΤΖΗ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΓΛΑΪΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ ΔΗΜ.) ΜΑΡΑΝΤΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΓΑΒΡ. ΚΑΖΑΝΑ
(ΕΤΩΝ 97)
Κηδεύουμε την Παρασκευή 10/10/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Οικ. Καζανέικα Δημ. Αγρινίου
Ο σύζυγος: Γαβριήλ
Τα παιδιά: Βασιλική & Δημήτριος Κατσώνης, Μαρία & Ιωάννης Κόρακας, Γεώργιος & Μαρία Καζανά, Ιωάννα & Ιωάννης Φαρμακούλας
Τα αδέλφια
Τα εγγόνια
Τα δισέγγονα
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) - ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2614 001 431 - 6938 061 071
24ωρη εξυπηρέτηση.
-----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟ (ΝΙΚΟ) ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 – 10 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΒΡΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
-------------
