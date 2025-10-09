Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 10-10-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΝΘΙΑ χήρα ΧΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-10-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ, ΓΑΒΡΙΕΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΧΡΗΣΤ.

ΜΑΡΑΝΤΖΗ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΑΡΑΝΤΖΗ

ΠΑΤΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΓΛΑΪΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ (ΧΗΡΑ ΔΗΜ.) ΜΑΡΑΝΤΖΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΓΑΒΡ. ΚΑΖΑΝΑ

(ΕΤΩΝ 97)

Κηδεύουμε την Παρασκευή 10/10/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Οικ. Καζανέικα Δημ. Αγρινίου

Ο σύζυγος: Γαβριήλ

Τα παιδιά: Βασιλική & Δημήτριος Κατσώνης, Μαρία & Ιωάννης Κόρακας, Γεώργιος & Μαρία Καζανά, Ιωάννα & Ιωάννης Φαρμακούλας

Τα αδέλφια

Τα εγγόνια

Τα δισέγγονα

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

