Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12-10-2025

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΥΡΑΣ - ΜΑΡΙΝΑΣ
χήρας ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΤΩΝ 79
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΟΛΙΤΗ.
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΓΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΡΗΣ
ΣΟΦΙΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΘΕΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 78)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Ο σύζυγος: Αλέξιος
Τα παιδιά της: Ηλίας & Ελένη, Αδαμαντία & Γεώργιος
Τα εγγόνια της: Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος, Παναγιώτης, Στέφανος
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε το Σάββατο 11-10-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παντοκράτορα Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΕΤΩΝ 87
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΕΤΣΗΣ, ΜΑΡΙΑ (Μοναχή), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΦΑΙΔΩΝ, ΟΡΕΣΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
TA ANHTIA
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ, 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔ. ΦΑΡΜΑΚΗ
ΕΤΩΝ 74
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ,
ΑΝΘΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ, ΑΝΝΑ χήρα ΒΑΣ. ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΕΤΩΝ 70
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΛΗΔΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΙΡΙΔΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12-10-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΗΜ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 86
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΜΑΡΙΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΕΛΕΝΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ,
ΜΑΡΙΟΣ-ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12-10-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βούντενης, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡ.
ΓΚΟΤΣΗ
ΕΤΩΝ 70
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΤΣΗΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΣΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ.
ΤΑ ΠΕΘΕΡΙΚΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΣΠΥΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
--------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12-10-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α ́ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών, 3/ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΒΟΥΛΑΣ) (χήρας) ΝΙΚ. ΤΣΑΚΑ
ΕΤΩΝ 96
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΕΛΕΝΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΔΟΞΑΡΑ, ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΚΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΚΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΕΥΤΥΧΙΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΟΡΔΕΛΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ : ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΛΑΜΠΗ)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 82)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΘΕΑΝΩ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΤΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΝΘΗ ΒΑΡΟΥΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΤΖΙΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΛΛΙΣΩ, ΜΠΑΜΠΗΣ, ΕΥΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 - 10 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΤΣΑΛΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΑΛΗΣ, `
ΒΕΝΕΤΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
---------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 12-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΤΡΙΤΑΙΑΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (ΣΑΚΗ) ΑΠΟΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΕΝΤΖΕΪΚΑ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 63
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΩΝΗΣ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΒΥΘΟΥΛΚΑ
ΕΤΩΝ 67
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΗΛΙΑΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΧΗΡΑ ΖΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΣ χήρας ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 93
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ χήρας ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΜΠΟΛΑΣ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ, ΜΑΞΙΜΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΕΛΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
-------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Μαζαρακίου Αχαΐας, 40/θημερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 85)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Τα παιδιά του: Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, Νικόλαος & Άννα Ζαχαροπούλου, Κωνσταντίνος & Θεοδώρα Ζαχαροπούλου, Αικατερίνη & Ιωάννης Αγγελόπουλος, Σοφία & Αθανάσιος Νιφόρας.
Οι αδελφοί
Οι εγγονοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
-----------------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών, τριετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ (χήρας) ΣΑΒ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 102)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Η κόρη της: Γεωργία
Τα εγγόνια της: Σάββας & Αγγελική
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας
ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΥΓΑ
(ΕΤΩΝ 64)
Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας
Ο σύζυγος: Ιωάννης
Τα παιδιά της: Αθανάσιος Καυγάς, Νικόλαος & Ελένη Καυγά, Όλγα & Κωνσταντίνος Ντινίδης, Ζωή & Ευάγγελος Τησαρχόντος
Τα αδέλφια της: Σπυρίδων Κασσελάς, Νικολίτσα & Ανδρέας Αγγελόπουλος, Βασίλειος & Βασιλική Καυγά.
Τα εγγόνια της: Χρύσπα, Αφροδίτη, Ιωάννης, Πολυξένη, Κωνσταντίνος, Ιωάννης
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
-------------------
