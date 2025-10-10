Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12-10-2025

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/10/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ

ΑΥΡΑΣ - ΜΑΡΙΝΑΣ

χήρας ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΤΩΝ 79

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΟΛΙΤΗ.

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΓΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΡΗΣ

ΣΟΦΙΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΩΡ.) ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

--------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας

ΘΕΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 78)

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας

Ο σύζυγος: Αλέξιος

Τα παιδιά της: Ηλίας & Ελένη, Αδαμαντία & Γεώργιος

Τα εγγόνια της: Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος, Παναγιώτης, Στέφανος

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

--------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε το Σάββατο 11-10-2025 & ώρα 8.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Παντοκράτορα Πατρών 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣ.

ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΕΤΩΝ 87

Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΕΤΣΗΣ, ΜΑΡΙΑ (Μοναχή), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΦΑΙΔΩΝ, ΟΡΕΣΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

TA ANHTIA

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ"

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 83, ΖΑΒΛΑΝΙ (ΠΛΗΣΙΟΝ Α ́ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ)

ΤΗΛ.: 2610 454.184, FAX: 2610 450.732, ΚΙΝ.: 6944 320.495 - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

----------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ, 40/ΘΝΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔ. ΦΑΡΜΑΚΗ

ΕΤΩΝ 74

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ,

ΑΝΘΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ, ΑΝΝΑ χήρα ΒΑΣ. ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

------------------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ

ΕΤΩΝ 70

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΛΗΔΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΙΡΙΔΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ,

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------