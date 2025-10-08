Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10-10-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚ. ΜΑΣΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 78 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ . 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΥΜΠΙΝΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΣΟΥΡΑ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΣΟΥΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΧΑΡΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9/10/2025 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΟΡΔΑΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ,

ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ,

ΖΑΦΕΙΡΑ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΑΡΜΕΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΙΩΝΗΣ,

ΒΑΣΩ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ                  

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΑΝΤΥΠΑ

ΕΤΩΝ  92

Κηδεύουμε την Πέμπτη  9-10-2025  & ώρα  5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Σταυρού Ιθάκης.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΤΥΠΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤΥΠΑ & ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας 

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΥΑΝΘΙΑ χήρα ΧΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 96 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-10-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ, ΓΑΒΡΙΕΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

#tags Κηδείες Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Λύρας Σαμιώτης

