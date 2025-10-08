Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚ. ΜΑΣΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΣ ΠΑΤΡΩΝ .
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΣΟΥΡΑ, ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΣΟΥΡΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΧΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ
ΕΤΩΝ 75
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9/10/2025 & ΩΡΑ 10 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΟΡΔΑΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ,
ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΜΑΝΙΔΗ,
ΖΑΦΕΙΡΑ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΑΡΜΕΝ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΙΩΝΗΣ,
ΒΑΣΩ (ΧΗΡΑ) ΝΙΚ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (χήρα) ΑΓΓ. ΑΝΤΥΠΑ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Πέμπτη 9-10-2025 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Σταυρού Ιθάκης.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΤΥΠΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤΥΠΑ & ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΚΕΛΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ χήρα ΧΑΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-10-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ, ΓΑΒΡΙΕΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr