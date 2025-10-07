Τηλεθέαση: Η σειρά που έφερε “λιακάδα” στην prime time ζώνη

Ξεκίνημα εβδομάδας με νέες σειρές και πρεμιέρες, με το “HOTΕΛ ΕΛVIRA” να ανοίγει το βράδυ της Δευτέρας (6/10) τις πόρτες του, αλλά το τηλεοπτικό κοινό να είναι αυτό που του επιφύλασσε θερμή υποδοχή.

Οι τηλεθεατές ανταποκρίθηκαν ιδιαίτερα θερμά στις νέες τηλεοπτικές παραγωγές, με τη νέα κωμική σειρά του MEGA να κερδίζει το ενδιαφέρον και να τερματίζει πρώτη στο δυναμικό κοινό. Η πιο καλοκαιρινή κωμωδία της σεζόν που κατέφτασε εν μέσω φθινοπώρου σημείωσε ποσοστό 20,7%, με το “Porto Leone” να ακολουθεί με ποσοστό 17,4%. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η ιστορία του “Άγιου Έρωτα”, που σημείωσε ποσοστό 13,9%.

Η ιστορία του απαγορευμένου έρωτα μεταξύ της Χλόης και του πατέρα Νικόλαου όμως ήταν αυτή που βρέθηκε στην πρώτη θέση στο γενικό σύνολο με ποσοστό 19,6%, ενώ δεύτερο και με μικρή διαφορά τερμάτισε το “Porto Leone”, σημειώνοντας ποσοστό 19,1%. Την τριάδα του γενικού συνόλου συμπλήρωσε η “Γη της Ελιάς” με 16,9%.

Αναλυτικά η τηλεθέαση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Hotel Elvira – 20,7%

Porto Leone – 17,4%

Άγιος Έρωτας – 13,9%

Γη της Ελιάς – 12,6%

Φάρμα – 11,1%

Grand Hotel – 10,2%

Γιατί ρε πατέρα – 9,5%

Exathlon – 6%

Καλά θα πάει κι αυτό – 2,3%

Το Παιδί – 1,9%

Ηλέκτρα – 1,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Άγιος Έρωτας – 19,6%

Porto Leone – 19,1%

Γη της Ελιάς – 16,9%

Grand Hotel – 16,5%

Hotel Elvira – 16,2%

Γιατί ρε πατέρα – 9,5%

Exathlon – 7,8%

Φάρμα – 7,2%

Ηλέκτρα – 3,8%

Το Παιδί – 2,1%

Καλά θα πάει κι αυτό – 1,7%