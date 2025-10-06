Πάτρα: Συλλυπητήρια του Εργατικού Κέντρου για τον Ιωάννη Αγγελόπουλο

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας εκφράζει με ανακοίνωση της, τα θερμά της συλλυπητήρια στον τέως Πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας και τέως Γενικό Γραμματέα του Ε. Κ. Π., Αγγελόπουλο Δημήτρη και τους οικείους του, για τον θάνατο του αδελφού του, Αγγελόπουλου Ιωάννη.

Ο Ιωάννης Αγγελόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών.