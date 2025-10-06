Ο Φωκίων Ζαΐμης στο 3ο Πανελλήνιο Forum Πολιτιστικών Φορέων: «Με όραμα και συλλογικότητα θα αναδείξουμε τον Πολιτισμικό μας πλούτο»

Στο 3ο Πανελλήνιο Forum Πολιτιστικών Φορέων, που διεξήχθη στην Αιγιαλεία, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης μιλώντας για τον καθοριστικό ρόλο του πολιτισμού στην τοπική ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια κάθε τόπου, αναφέρει σε ανακοίνωση.

«Βρισκόμαστε σε μια περιοχή με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και μπορούμε να την αναδείξουμε. Αυτό που απαιτείται είναι αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, να συνεργαστούμε όλοι οι τοπικοί φορείς και να σχεδιάσουμε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο δράσης πολιτιστικής πολιτικής. Ένα σχέδιο, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα που υπάρχει στον τόπο μας. Για να γίνει αυτό, σωστά, θα πρέπει να ενισχύσουμε τους πολιτιστικούς φορείς, τους καλλιτέχνες καθώς και να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους να εκφραστούν προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στα πολιτιστικά δρώμενα. Η Π.Ε. Αχαΐας βρίσκεται δίπλα σε κάθε προσπάθεια που γίνεται», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης επισημαίνοντας:

«Η «Συμμαχία αλλά και διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό, τον Εθελοντισμό και το Ευ Ζην» θέλει όραμα και συλλογικότητα. Το γεγονός ότι είμαστε σήμερα όλοι μαζί, Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Σύλλογοι, εκπρόσωποι όλων σχεδόν των θεσμικών Φορέων της περιοχής, από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τους Δήμους, τα Επιμελητήρια και το Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο μεγάλο βήμα», επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Τέλος, την κεντρική εκδήλωση του «3ου Πανελλήνιου Forum Πολιτιστικών Φορέων», που έγινε το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου, διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Αιγιαλείας και η Ομοσπονδία Συλλόγων Αιγιαλείας. Το Forum διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και του Διεθνούς Ιδρύματος Γιάννη Κουτσοχέρα και Λένας Στρέφη-Κουτσοχέρα.