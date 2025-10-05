Βροχή από drones και πυραύλους σε Ζαπορίζια και Λβιβ: Μία νεκρή και εννέα τραυματίες

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και μια 16χρονη κοπέλα, η οποία έλαβε ιατρική βοήθεια μετά την επίθεση. Ο Φεντόροφ δημοσίευσε φωτογραφίες από το σημείο, όπου φαίνεται ένα πολυώροφο κτίριο να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ ένα αυτοκίνητο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια Η νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα και προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα ακόμη ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε ο Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση χαρακτηρίστηκε «συνδυασμένη», καθώς περιλάμβανε πλήγματα με πυραύλους και drones.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε και εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Ζαπορίζια ύστερα από ρωσική επίθεση, ενώ η Πολωνία ανέπτυξε μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της, καθώς ρωσικοί πύραυλοι και drones έπλητταν περιοχές κοντά στα σύνορα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Aftermath of Russia's attack on Zaporizhzhia hours ago.<br><br>Ivan Fedorov <a href="https://t.co/6oW0bFz5VD">pic.twitter.com/6oW0bFz5VD</a></p>— GMan (Ґленн) (@FAB87F) <a href="https://twitter.com/FAB87F/status/1974664515884044347?ref_src=twsrc%5Etfw">October 5, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">As the light of a new day arrives in Ukraine, clearing up will begin in many places, such as Odesa.<br><br>I reported on this strike last night and so far no further details on what was hit. <a href="https://t.co/Pu7xZKa1zy">pic.twitter.com/Pu7xZKa1zy</a></p>— Tim White (@TWMCLtd) <a href="https://twitter.com/TWMCLtd/status/1974695513695064186?ref_src=twsrc%5Etfw">October 5, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Επίθεση και στο Λβιβ κοντά στα πολωνικά σύνορα

Στη δυτική Ουκρανία, οι κάτοικοι του Λβιβ βίωσαν μια νύχτα έντασης, καθώς, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Αντρέι Σαντόβι, οι ρωσικοί πύραυλοι πλησίαζαν την περιοχή, ενώ τα συστήματα αεράμυνας προσπαθούσαν να αναχαιτίσουν επιθέσεις από drones.

Μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι άκουγαν συνεχείς εκρήξεις και ήχους που έμοιαζαν με λειτουργία αντιαεροπορικών συστημάτων από διάφορες κατευθύνσεις. Από τις 4:09 π.μ. τοπική ώρα, σε όλη την Ουκρανία είχε κηρυχθεί συναγερμός αεροπορικών επιδρομών.

Η Πολωνία σε ύψιστη επιφυλακή

Η ένταση μεταφέρθηκε και πέρα από τα ουκρανικά σύνορα. Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ανέπτυξαν μαχητικά αεροσκάφη και ενεργοποίησαν τα χερσαία αντιαεροπορικά τους συστήματα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της χώρας.

«Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τα ραντάρ έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής», ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση της Πολωνίας σε ανάρτηση στο Χ.

Επιδείνωση του πολέμου και πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές

Η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της ενόψει του χειμώνα, στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Σύμφωνα με ουκρανικές αρχές, αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη ρωσική επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της χώρας από την έναρξη του πολέμου.

Οι βομβαρδισμοί του Σαββάτου προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και άφησαν χωρίς ρεύμα περίπου 50.000 νοικοκυριά στην περιοχή του Τσερνίχιβ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι οι επιθέσεις σε ενεργειακές δομές αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.

Η Ουκρανία παραμένει σε πλήρη αεροπορική επιφυλακή, ενώ η Πολωνία και οι σύμμαχοί της δηλώνουν αποφασισμένοι να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ από πιθανές απειλές, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις πλησιάζουν επικίνδυνα τα σύνορα της Συμμαχίας.