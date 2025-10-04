Κυρανάκης από Πάτρα: «Έτοιμος για συζητήσεις με Περιφερειάρχη και Δήμαρχο για την έλευση του τρένου»

Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δήλωσε πως είναι έτοιμος να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό κύκλο συζητήσεων σχετικά με το ζήτημα της έλευσης του τρένου στην Πάτρα.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που απασχολεί εδώ και χρόνια την τοπική κοινωνία.

Με αφορμή την παρουσία του στην Πάτρα, σε εκδήλωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, πιθανότατα τον ερχόμενο μήνα, θα επισκεφθεί εκ νέου την πόλη, προκειμένου να έχει εκτενείς και ουσιαστικές συζητήσεις τόσο με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας όσο και με τον Δήμαρχο Πατρέων.

Στόχος των συναντήσεων αυτών, όπως επεσήμανε, είναι να αναζητηθεί και να συμφωνηθεί μια λύση κοινής αποδοχής για την πορεία του έργου, ώστε να επιτευχθεί οριστικά η έλευση του τρένου.