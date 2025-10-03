Τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την ολοκλήρωση των σχεδίων Βελτίωσης (Δράση 4.1.5)

Μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέα Φίλια και του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, Γιώργου Κοντογιάννη προς τους μελετητές και συμβούλους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, τηλεδιάσκεψη, με αντικείμενο την ολοκλήρωση των σχεδίων βελτίωσης (ΔΡΑΣΗ 4.1.5.) του ΠΑΑ 2014-2022 .

Στη τηλεδιάσκεψη μετείχαν μελετητές σχεδίων βελτίωσης της Δυτικής Ελλάδας και υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΑΟ της Περιφέρειας και των ΔΑΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας

Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια προηγουμένων ενημερώσεων των μελετητών για τις ανελαστικές ημερομηνίες του προγράμματος με στόχο τον βέλτιστο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην υποδοχή των τελικών αιτημάτων πληρωμής.

Όπως είναι γνωστό, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων πληρωμής, είναι η 15η Οκτωβρίου 2025 με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δεσμεύεται για την εκκαθάριση μόνο όσων αιτημάτων πληρωμής θα του έχουν αποσταλεί έως την 15 Νοεμβρίου ως εκ τούτου τα χρονικά περιθώρια για τις αρμόδιες υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης και τους μελετητές είναι ασφυκτικά.