Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 4, την Κυριακή 5 και την Δευτέρα 6-10-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σά...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΑΠΟΣΚΙΤΗ

{ΕΤΩΝ 68}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 12 ΠΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΛΛΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ. 

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΧΑΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟ
 
ΕΤΩΝ  78

Κηδεύουμε το Σάββατο  4-10-2025  & ώρα  11 π. μ.  από  τον  Ιερό  Ναό  Παναγίας Αλεξιωτίσσης  Πατρών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ  ΓΚΑΝΑ 

Ο  ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ   

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΔΕΛΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΓΚΑΝΑ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ.

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------------

ΚΗΔΕΙA    

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΝΤΕΛΗ-ΛΑΤΣΗ

(ΕΤΩΝ 62)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 4.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΟΙΡΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΤΣΗΣ

Ο ΓΙΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΕΛΕΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΜΑΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΦΡΑΝΤΖΗ} 

ΕΤΩΝ 72 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4/10/2025 & ΩΡΑ 12 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (Β΄) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΧΑΡΑ ΦΡΑΝΤΖΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΝΑ ΦΡΑΝΤΖΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:  ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΛΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ • ΚΑΡΡΑΣ• 

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ   

ΤΗΛ.: 2610.430.141  ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ χήρα ΛΕΩΝ. ΚΛΩΝΗ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΛΩΝΗ – ΠΕΤΤΑ, ΤΑΣΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ, ΤΑΣΙΑ ΔΡΕ, ΤΑΣΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΝΔΡΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΙΧΑΛΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

---------------------------

ΚΗΔΕΙA    

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΝΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 91)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΟΛΓΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΛΙΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 94

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 55

Κηδεύουμε την Κυριακή 5-10-2025 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Αραχωβιτίκων Πατρών.

Οι γονείς του: Κων/νος και Αγγελική

Οι θείοι του

Τα εξαδέλφια του

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΕΥΘΥΜΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΡΔΕ 

ΕΤΩΝ 87 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 6-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΠΕΡΔΕ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ. 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr 

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΙΟΝΥΣΙΟ  ΠΑΝ. ΔΙΑΚΑΤΟ

ΕΤΩΝ  71

Κηδεύουμε την Δευτέρα  6-10-25 & ώρα  10.30 π. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου -Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.   

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΕΣ : ΜΑΤΙΝΑ, ΓΙΑΝΝΑ

ΟΙ   ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Έφτασε ο χειμώνας στα Καλάβρυτα - Το πρώτο χιόνι στο Χιονοδρομικό Κέντρο - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Περιστέρι: Άγρια συμπλοκή μαθητών με καδρόνια - Τραυματίστηκαν καθηγητές

Λίμνη Δόξα: Εκεί που η φύση ζωγραφίζει Ελβετία στην καρδιά της Πελοποννήσου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδείες Τσανταρλιώτης Γραφείο Τελετών Φραντζής Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γραφείο Τελετών Βανταράκης Σαμιώτης Γραφείο Τελετών Αφοι Καρρά Γραφείο Τελετών Παπαδιονυσίου

Info